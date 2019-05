Vanha valta murtuu, vihreille ennennäkemätön voitto: Vääntö huippupestistä alkaa – ”Weber koki katastrofaalisen häviön”

Valta jaetaan uusiksi Euroopan parlamentissa ja se pirstaloituu entistä useammalle ryhmälle.

Ääniä lasketaan yhä, mutta ennusteiden mukaan keskustaoikeisto ja -vasemmisto menettää paikkoja, mutta liberaalit, vihreät sekä äärioikeisto voittaa.

Vihreät on tämän hetken tietojen mukaan saamassa peräti 68 paikkaa Euroopan parlamenttiin, mikä on 16 paikkaa enemmän kuin viime vaaleissa. Käsillä on siis toistaiseksi suurin voitto koskaan vihreille EU:ssa.

Vihreä aalto oli vahvin Saksassa, missä Die Grünen ylsi toiseksi Angela Merkelin CDU:n jälkeen. Myös Suomessa vihreät kiilasi toiseksi kokoomuksen perään.

Sosialidemokraatit aikovat hyödyntää tilaisuuden, jossa keskustaoikeistolainen EPP heikkenee. EPP on edelleen parlamentin suurin puolue, mutta sen osuus paikoista on ennusteiden mukaan alle neljännes.

Euroopan parlamentissa Brysselissä sosialidemokraattiryhmän puheenjohtaja Udo Bulmann puhui progressiivisen liittoutuman muodostamisen puolesta.

"EPP:llä ei ole tulosta eikä voimaa johtaa enää", Bulmann sanoi illalla.

Bulmannin mukaan EPP:llä ei ole enää "luonnollisesti" suurimman ryhmän asemaa.

"On mahdollisuus, että [Frans] Timmermans johtaa seuraavaa komissiota."

Timmermans on sosialidemokraattien ehdokas komission puheenjohtajaksi.

EPP:n puolesta alkuillasta kommentoi ryhmän varapuheenjohtaja Esther de Lange, jonka mukaan EPP haluaa vahvistaa keskustaa ja tuoda vakautta. Hän puolusti myös kärkiehdokas-järjestelmää, jossa komission puheenjohtaja valittaisiin sen mukaan, mikä ryhmä on saa suurimman paikkamäärän.

"Kärkiehdokas-prosessi on läpinäkyvä prosessi, me emme halua peruuttaa."

Kritiikkiä kärkiehdokasjärjestelmälle ja etenkin EPP:n ehdokkaalle Manfred Weberille tuli myös oikealta: konservatiivien ECR:stä.

"Weber koki katastrofaalisen häviön. Toivottavasti EU-johtajat löytävät komission puheenjohtajaksi henkilön, jolla on hallitus-tason kokemusta", sanoi ryhmää edustava Hans Olaf Henkel.

Liberaalien Aldea edustava Guy Verhofstadt puolestaan sanoi, että komission puheenjohtajuus "ei ole meidän prioriteetti".

"Prioriteettina on muodostaa ryhmä."

Ryhmien muodostus alkaa heti maanantaina. Jokaisen mepin pitää rekisteröityä ryhmään. Osa ryhmistä on staattisia, osa kokee suurempiakin muutoksia, etenkin oikeassa siivessä.

Ryhmien muodostamisen ohessa ryhmien edustajat käyvät neuvotteluita poliittisesta ohjelmasta ja tärkeimpien paikkojen täytöstä.

Parhaasta ehdokkaasta komission puheenjohtajaksi käydään neuvotteluita myös parlamentissa heti maanantaina, vaikka edustajat korostivatkin sunnuntaina, että tärkeintä on politiikan sisältö. Neuvotteluita käydään, sillä minkä tahansa ehdokkaan on saatava parlamentin enemmistön hyväksyntä noustakseen komission puheenjohtajaksi.