Murskavoitto ajoi brexit-pomon kovaan vaatimukseen – Theresa Mayn puolue musertui vaaleissa

Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage oli viime yönä voitonriemuinen saatuaan kovaa EU-eroa ajavalle uudelle puolueelle Britannian suurimman ääniosuuden eurovaaleissa. Puolue sai lähes kolmanneksen äänistä, mikä tietää 29 europarlamentaarikkoa Britannian 73 edustajasta.

Farage vaati, että Britannian on lähdettävä EU:sta lokakuun lopussa ja brexit-puolue pitää ottaa mukaan päättämään lähdöstä.

”Me haluamme olla osa neuvottelutiimiä, me haluamme ottaa vastuun siitä, mitä tapahtuu. Olemme valmiita tekemään sen ja toivomme, että hallitus kuuntelee”, Farage totesi uusittuaan paikkansa Euroopan parlamentissa.

Brexit-puolueella ei ole kansanedustajia eikä brexitin vaatimisen lisäksi muuta puolueohjelmaa. Farage johti aiemmin Ukip-puoluetta, joka ajoi alun perin brexitiä ja joka oli vuoden 2014 eurovaalien voittaja Britanniassa. Ukip menetti nyt meppinsä, mutta brexit-puolue vei kannatusta myös hallitsevilta konservatiiveilta ja opposition työväenpuolueelta.

Murskaavan tappion koki konservatiivinen puolue, jonka johtaja, pääministeri Theresa May ilmoitti perjantaina eroavansa epäonnistuttuaan brexitin toteutuksessa. Konservatiivit menettivät 15 edustajaa viime eurovaalitulokseen verrattuna. Puolue jäi neljällä mepillä viidenneksi liberaalidemokraattien, työväenpuolueen ja vihreiden taakse.

Paikkansa uusinut konservatiivimeppi Daniel Hannan myönsi BBC:n vaaliohjelmassa, että tulos oli historiallisen heikko konservatiiveille.

”Me äänestimme EU:sta lähdön puolesta ja me emme ole lähteneet. Asia on yksinkertainen. Niin kauan kuin tilanne on tämä, äänestäjäjoukko on hajaantunut tässä asiassa ja äänestää brexitiä ajavia ja vastustavia yhden asian puolueita”, Hannan totesi.

Selkeän EU-myönteinen liberaalidemokraattinen puolue oli toinen vaalien voittajista. Se saa nyt 16 meppiä, kun sillä aiemmin oli vain yksi euroedustaja. Myös toinen brexit-vastainen pienpuolue, vihreät menestyi hyvin ja lisäsi paikkamääränsä kolmesta seitsemään.

Äänestäjät osoittivat tyytymättömyyttään hallituspuolueen lisäksi opposition pääpuolueelle, työväenpuolueelle, jonka brexit-linja on ollut epäselvä. Puolueen edustajamäärä puolittui kymmeneen.

Pohjois-Irlannin tulokset lasketaan vasta maanantaina. Aiemmat kolme meppiä ovat edustaneet alueellisia puolueita, kahta unionistipuoluetta ja Irlannin yhdistämistä ajavaa Sinn Feiniä.