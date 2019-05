Antti Rinne: Kemin sellutehtaasta ei riitaa pöydällä, loput näkemyserot muuta kuin taloutta – Pekka Haavisto odottaa vielä ”melkoisen kovaa vääntöä”

Kemin sellutehtaasta ei ole puheenjohtajien pöydällä tällä hetkellä mitään erimielisyyksiä, kommentoi hallitusneuvotteluja vetävä Antti Rinne aamulla Säätytalolla.

Rinteeltä kysyttiin, onko metsähakkuista yksimielisyyttä ja voidaanko esimerkiksi tukea Kemin sellutehdasta.

”Tällä hetkellä meillä ei ole puheenjohtajapöydässä sellaista riitaa tai erimielisyyttä, joka vaatisi tässä asiassa mitään ratkaisuja”, Rinne vastasi.

Illalla Rinne sanoi, että jos työryhmissä eli ilmiöpöydissä tulee ongelmia, ne ratkaistaan puheenjohtajapöydässä.

Etenkin vihreät ja keskusta ovat olleet metsähakkuista erimielisiä, mutta myös Rinne on iloinnut Kemin sellutehdassuunnitelmista.

Metsä Group aikoo rakentaa Kemiin uuden biotuotetehtaan ja tekee 1,5 miljardin euron jätti-investoinnista lopullisen päätöksen ensi vuonna. Tehtaan myötä metsähakkuiden nettomäärä kasvaisi nykyisestä noin 4,5 miljoonaa kuutiota, kun vihreiden mielestä Suomen hakkuita pitäisi päinvastoin vähentää.

Rinteen mukaan joissakin asioissa on ollut hallitusneuvotteluissa näkemyseroja eri puolueiden välillä ja ne on yhteensovitettu jokainen kerrallaan.

Talousraamista päästiin sopuun myöhään illalla. Lue lisää: Antti Rinne: ”Nyt on homma paketissa” – Menolisäyksiä 1–3 miljardia €

Ratkottavaa riittää yhä

Rinne kertoi jo illalla, että talousraamista on päästy sopuun ja jäljellä on vajaat 10 kysymystä, jotka vaativat ratkaisua. Aamulla Rinne totesi, että yksikään näistä kysymyksistä ei liity työllisyyteen eikä hänen muistaaksensa myöskään talouteen. Joukossa on vaikeampia ja helpompia kysymyksiä Rinteen mukaan.

Rinne sanoi, että kysymykset ratkaistaan keskiviikon aikana. Jos oikein hyvin käy, hallitusohjelma on Rinteen mukaan sisällöltään valmis keskiviikkoiltaan mennessä ja sitten alkaa sen editointi ja taitto sekä keskustelut ministereistä.

Rinne hahmotteli aikataulua niin, että tässä tapauksessa ensi viikon alussa pidettäisiin seminaari eri puolueiden kesken ja loppuviikosta nimitettäisiin hallitus.

Pekka Haavisto (vihr) kommentoi neuvotteluja aamulla hiukan eri sävyyn. Hänen mukaansa ratkaistavia kysymyksiä on jäljellä kohtuullinen määrä budjetin eri osa-alueilla, sekä lainsäädännöllisiä tavoitteita että rahoitukseen liittyviä tavoitteita.

”Niistä käydään melkoisen kovaa vääntöä ryhmienkin välillä”, Haavisto sanoi.

Budjetin mittaluokasta ja sen rahoituksesta on Haaviston mukaan yhtenäinen käsitys ja lisäksi jostain infrastruktuuri-investoinneista ja niiden mittaluokasta on yhtenäinen käsitys. Haaviston mukaan joukossa on ratainvestointeja. Hänen mukaansa liikennetyöryhmä on tehnyt hyvää työtä.

”Nämä mittaluokat on nyt käsitelty.”

Haavisto ei halunnut ottaa kantaa hallitusneuvottelujen aikatauluun.