Macron ja Merkel päätyivät vastakkain – Taistelu EU:n ykköspaikasta käynnissä

Euroopan komission uuden puheenjohtajan pestistä käydään kiivasta valtataistelua europarlamenttivaalien jäljiltä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel näyttävät päätyvän kiistassa vastakkaisille puolille.

Merkelin saksalaispuolue CDU ja sen sisarpuolue CSU kuuluvat europarlamentissa Euroopan kansanpuolueen eli EPP:n ryhmään. EPP:n meppimäärä putosi vaaleissa 221 edustajasta 180 edustajaan, mutta laskusta huolimatta se säilytti asemansa suurimpana euroryhmänä. Näin ollen EPP katsoo, että sen kärkiehdokas, CSU:n Manfred Weber, on oikeutettu komission puheenjohtajan asemaan. Weberiä tukee myös Merkel.

Nykyinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valittiin kärkiehdokasmenettelyllä, mutta mallilla ei ole virallista eikä velvoittavaa asemaa. Macronin joukkojen ja keskustaliberaalin ALDE-ryhmän muodostama uusi yhteenliittymä haastoikin jo maanantaina EPP:n aseman puheenjohtajavalinnassa. Niin sanottu uusi ALDE, joka kuului vaalien suuriin voittajiin, katsoo pystyvänsä nyt vaikuttamaan asiaan, koska EPP todennäköisesti tarvitsee sitä Euroopan parlamentin enemmistön muodostamiseen.

Macron tapasikin jo maanantaina Pariisissa Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin, jonka sosialistipuolue oli maansa suurin sunnuntain vaaleissa. Sen eurooppalainen puolueryhmä S&D pysyi europarlamentin toiseksi suurimpana, vaikka meppimäärä laski 191:stä 145 meppiin. Näin Macron ja ALDE näyttävät pyrkivän ”edistyksellisten” liittoon ennen kaikkea S&D:n kanssa, mutta myös vihreitä – yhtä vaalivoittajista – on ehdotettu mukaan, Guardian kertoo. Yhdessä kolmikolla on 324 meppiä 751-jäsenisessä parlamentissa.

Komission puheenjohtajan valinta täytyy hyväksyä sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaiden johtajista koostuvassa Eurooppa-neuvostossa. Komission puheenjohtajaa esittää neuvosto, jonka esityksen parlamentti hyväksyy tai hylkää.

Politicon mukaan Macronin todellinen mahdollisuus kaataa Weberin puheenjohtajuus onkin neuvostossa. Siellä liberaalien ja sosialistien hallussa on 15 paikkaa 28:sta.

Sosialistien ja vihreiden ryhmittymillä on omat ehdokkaansa komission johtoon. Weberin ehdokkuuden torppaaminen ei kuitenkaan todennäköisesti tarkoittaisi omien ehdokkaiden nousemista todellisiksi vaihtoehdoiksi, vaan EPP:n vaihtoehtoisen ehdokkaan valintaa. Weberin vaihtoehdoista vahvimmin on esillä EU:n Brexit-neuvottelijana tunnetuksi tullut Michel Barnier, joka ranskalaisena on enemmän Macronin mieleen kuin saksalainen Weber.

”Pidämme EPP:n ehdokasta tänään täysin kykenemättömänä [puheenjohtajaksi]”, sanoo Macronin Renaissance-ryhmittymän ehdokkaisiin kuuluva Pascal Canfin Politicon mukaan Weberistä.

“Me teemme kaikkemme saadaksemme joko ranskalaisen ehdokkaan, joka voisi olla Michel Barnier, tai ehdokkaan, joka on joka tapauksessa lähempänä uuden parlamentin painopistettä eli selvästi vähemmän oikealla kuin aiemmin”, hän jatkaa viitaten perinteisen keskustaoikeiston tappioon ja toisaalta keskustaliberaalien ja vihreiden vaalivoittoihin.

EU-maiden johtajat tapaavat tiistaina Brysselissä Eurooppa-neuvoston nykyisen presidentin Donald Tuskin kutsusta. Tapaamisessa on määrä saattaa alkuun uuden komission puheenjohtajan ja muiden EU:n johtopaikkojen valintaprosessit. Ennen kokousta tiistaina Merkel kokoaa joukkojaan Weberin taakse, Politico kertoo, Macronin samaan aikaan lähestyessä sosialisteja ja vihreitä.

