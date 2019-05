Apulaispormestari Razmyar siirtäisi MM-kultajuhlien kylvyt pois Havis Amandalta – ”Patsas on vaarassa”

Helsingin kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar toivoo, että yli satavuotias Havis Amandan patsas jätettäisiin jatkossa rauhaan mahdollisissa MM-kultajuhlissa. Razmyar kantaa huolta patsaan kunnossa pysymisestä.

”On ollut ihanaa seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka”, Razmyar tviittasi.

Hän tarkensi viestiään toisessa tviitissä.

”Havis Amandan ympärillä saa kyllä juhlia jatkossakin. Kylpemiseen pitäisi vaan keksiä toinen paikka, jos halutaan pitää ihmisten turvallisuudesta huoli ja patsas kunnossa myös seuraavat 110 vuotta.”

Tviitit nähtävissä alla.

On ollut ihanaa seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka. pic.twitter.com/aSjWSQ6w2p

— Nasima Razmyar (@NasimaRazmyar) May 28, 2019