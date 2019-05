Professori epäili Suomen Isis-suunnitelmaa Ylellä: ”Kuulostaa arveluttavalta” – Sisäministeri: Isis-vankeina useita suomalaisia miehiä

Isis-vankeina on useita suomalaisia miehiä Lähi-idässä, kertoi toimitusministeristön sisäministeri Kai Mykkänen (kok) Ylen A-studiossa tiistaina.

”Joitakin tapauksia on tiedossa”, Mykkänen sanoi.

”Suurin osa on menehtynyt tai poistunut alueelta meidän tietojen mukaan.”

Mykkäsen mukaan tapauksia on mahdollisesti enemmän kuin kaksi, kuten suojelupoliisikin ilmoitti aiemmin. Suojelupoliisin mukaan sen tiedossa on, että alueella on vangittuna muutamia Suomesta lähteneitä henkilöitä.

Yle on aiemmin kertonut, että Koillis-Syyriassa al-Holin Isis-leirillä on 44 suomalaista Ylen leirillä haastattelemien naisten mukaan.

Suomessa on valmisteltu jo kuukausia suunnitelmaa Isis-lasten auttamiseksi Suomeen. Mykkänen selvensi, että normaalisti Suomen valtio ei hae takaisin kansalaistaan, joka on päättänyt lähteä matkustuskieltoalueelle, ja nyt harkitaan, tehdäänkö asiassa poikkeus.

Poikkeuksesta päättää valtioneuvosto. Sipilän hallitus on Mykkäsen mukaan pitänyt lähtökohtana sitä, että poikkeus aikuisia varten ei ole perusteltu, mutta lapsia halutaan auttaa, jos siihen löytyy turvallinen keino. Mykkänen huomautti, että kukaan ei toki estä Suomen kansalaisten paluuta omin toimin ja myös lähetystöstä saa matkustusasiakirjat, jos osoittaa kansalaisuutensa.

Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen epäili Suomen suunnitelmaa auttaa vain lapsia.

”Kyllä se kuulostaa aika vaikealta ja arveluttavalta”, Korhonen sanoi A-studiossa.

”Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja ne ovat luovuttamattomia. Se, että ihminen on joskus tehnyt jonkun väärän päätöksen tai kannattaa jotain poliittista ideologiaa, ei riistä häneltä ihmisoikeuksia. Ei edes se, jos hän on syyllistynyt rikokseen.”

Korhosen mukaan myös oikeus perhe-elämään on ihmisoikeus, samoin kuin oikeus tulla vanhempiensa hoitamaksi. Korhonen arvelee, että on vaikea todistaa, ettei olisi mahdollista ottaa äitejä mukaan, kun lapset haetaan pois. Hänen mukaansa pitäisi olla selvää näyttöä siitä, että äidit ovat todella vaarallisia lapsilleen.

Korhosen mukaan ihmisoikeussopimusten mukaan sopimusvaltioiden, kuten Suomen, on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta ihmisoikeudet toteutuvat. Korhonen pohtii, onko tällaisia mahdollisia toimenpiteitä ja viittaa siihen, että amerikkalaiset sotilaat ja kurdisotilaat ovat tarjonneet apua, jotta Euroopan maat ja myös Suomi hakisivat kansalaisensa pois, koska kansalaisten ihmisoikeuksia alueella ei ole tällä hetkellä mahdollista turvata tai edes ruokkia kansalaisia.

Mykkänen totesi, ettei ryhdy väittelemään professorin kanssa, mutta Suomen lähtökohta on virkaesittelyn perusteella ollut että lapsilla on erityinen suojelumahdollisuus ja toisaalta alueelle itse matkustaneita aikuisia ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta hakea pois.