Ay-kampanja ”Liiton mies” pöyristyttää: ”Mafiahenkistä äijäilyä” – Näin Teollisuusliitto puolustautuu

Teollisuusliiton lanseeraama Liiton mies -kampanja on nostanut some-kohun.

Maanantaina lanseeratussa kampanjassa näyttelijä Tommi Korpela esittää liiton miestä, joka kiitää paikalle puolustamaan mieshenkilöä, joka joutuu epäedullisiin tilanteisiin pullonpalautusautomaatilla, nakkikioskilla ja autokaupassa. Voit katsoa yhden kampanjavideoista jutun lopusta.

Kampanjan viesti kuuluu, että Teollisuusliitto ajaa jokaisen työtätekevän etuja ja oikeuksia.

Sosiaalisessa mediassa kampanja on herättänyt ihmetystä. Videolla esiintyvää liiton miestä pidetään klassisena kiusaajana, joka rapauttaa nykypäivän ay-väen imagoa ja kyykyttää niin yrittäjiä kuin syyttömiä työntekijöitäkin. Esimerkiksi Paltan viestintäjohtaja Anna Storm hämmästelee kampanja Twitterissä.

”Liiton mies -kampanja ihmetyttää todella paljon. Elämme reilun puolen vuoden kuluttua 2020-luvulla. Luulisi, että nykyaikaisesta edunvalvonnasta saisi kerrottua toisenlaisilla metaforilla kuin mafiahenkisellä äijäilyllä. Ilmeisesti ei”, Storm sanoo Twitterissä.

Teollisuusliiton viestintäpäällikkö Kirsi Törmänen sanoo, että 27.5. lanseeratun kampanjan aikaansaama kohu ei yllättänyt.

”Ei tietenkään yllättänyt. Eihän se ole mainos eikä mikään, jos se ei herätä tunteita puoleen taikka vastaan.”

”Ydinviesti on se, että liitto puolustaa yksittäistä ihmistä työpaikalla ja ajaa jokaisen työssä käyvän ja työttömän jäsenen asiaa. Yksittäisen ihmisen puolustaminen on pääviesti.”

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty Korpelan periäijämäistä hahmoa, joka neuvottelee etuja vieressään seisovalle työntekijälle lähes mafiamaisin elkein.

"Näen tämän eleen niin, että Liiton mies suojaa Nikoa, ei uhkaa vastaneuvottelijaa", Törmänen sanoo.

Törmänen sanoo, että hahmo on karrikoitu.

”Mutta kyllä ehkä perinteisesti, jos ajattelee meidänkin liiton taustaa, niin sellainen kuva voi olla ay-ihmisistä tai vastaavasti joistain työnantajistakin. Mutta eihän tämä enää missään nimessä pidä paikkaansa nykymaailmassa.”

Törmänen huomauttaa, että yhtä hyvin hahmo olisi voinut olla myös nainen.

"Meillä on monta taitavaa naista pääluottamusmiehenä ja liiton työntekijöinä."

Kampanjaa on ollut tekemässä Hasan & partners sekä käsikirjoitusapuna Raw & Land Storytelling.

”Fiktiivisen tarinan täytyy herättää tunteita, ja kun se on huumorin keinoin kerrottu, niin ei se kellekään voi jäädä epäselväksi, etteivät ne tarinat ole totta”, Törmänen huomauttaa.

Hän avaa, että Teollisuusliiton strategiassa on kolme peruspilaria, jotka näkyvät myös tässä kampanjassa: neuvokkuus, sopiminen ja yhteisvoima.

”Liiton mies on erittäin neuvokas ratkoessaan tämän puolustuskyvyttömän ja aran Nikon ongelmia. Kampanjabannereissamme lukee, että hänen vahvin aseensa on neuvottelu.”

”Ja esimerkiksi kun hän kysyy videolla, että toivotko asiakkaittesi kuolevan, siinä voidaan viitata työpaikkoihin. Meillä on todella paljon työpaikkoja, joissa työturvallisuus on hoidettu erittäin hienosti, mutta on myös työpaikkoja, joissa ne on hoidettu huonosti. Liittokin haluaa ratkoa työpaikkojen turvallisuusongelmat.”