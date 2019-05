”Täysi paniikki päällä” – Keskustasta tyrmäys Sitran 100 milj. €:n suunnitelmalle

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä hämmästelee Sitran juuri julkistamaa tietoa, jonka mukaan sen taseesta aiotaan irrottaa 100 miljoonaa euroa ”Sitra-lain mukaisiin tarkoituksiin”.

”Sitrassa näyttää olevan nyt täysi paniikki päällä. Mitään taseen irrottamisia ei tule hyväksyä, ellei niitä irroteta eduskunnan tahtotilan mukaisesti. Sitrassa pelätään, että tuleva hallitus saattaa kajota sen pääomiin ja tämän vuoksi nyt yritetään epätoivoisesti siirtää taseesta rahaa piiloon. Ei onnistu”, Kärnä kommentoi tiedotteessaan.

Sitran hallitus esitti keskiviikkona, että sen taseesta irrotettaisiin 100 miljoonan euron kertapanostus, joka kohdennettaisiin Suomen kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Kärnän mielestä Sitran taseesta voitaisiin helposti irroittaa 100-300 miljoonaa euroa esimerkiksi hallituksen kärkihankkeisiin, mikäli tämän myötä sitouduttaisiin alueellistamaan Sitran toimintoja.

”Olisi erittäin tärkeää, että Sitran toimintoja siirrettäisiin maakuntiin sen itse kuvailemille ”epämukavuusalueille”. Uskoakseni tällaiselle on koko kansan laaja tuki. Sitran on mentävä innovoimaan niille alueille, joilla innovaatioita kaivataan. Helsinki pärjää kyllä ilman Sitraa, mutta muu maa ei. Jos Sitran pääomiin kosketaan, on se alueellistettava samalla.”

Myös sdp on aiemmin ilmaissut, että Sitran taseesta voisi viedä yli 300 miljoonaa euroa valtion kassaan. Lue tarkemmin: Kokoomus hurjistui: ”SDP ryöstäisi itsenäisyyden juhlarahastolta 355 miljoonaa”

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967 perustettu Sitra on rahasto, jota valvoo hallintoneuvosto, joka on sama kuin eduskunnan pankkivaltuusto.

Sitran toiminta rahoitetaan rahaston oman peruspääoman tuotoilla, ja vuotuinen budjetti vaihtelee 30-40 miljoonan euron välillä. Peruspääomansa Sitra on saanut aikanaan valtiolta, käytännössä Suomen Pankilta.

Peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2018 lopussa 776 miljoonaa euroa.

Lue myös: Jyrki Katainen hakee Sitran johtoon