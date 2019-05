Antti Rinne: ”Hallitusohjelma on paketissa - hallitus voisi olla nimitettynä ensi viikon lopulla”

Hallitusneuvotteluja vetävän Antti Rinteen (sd) mukaan hallitusohjelma on saatu valmiiksi.

”Hallitusohjelma on paketissa”, hän sanoi hetki sitten Säätytalolla.

Juuri ennen Rinnettä medialle puhunut rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi puheenjohtajien palaavan sunnuntaina takaisin Säätytalolle.

”Aika loppui tähän. Palataan sunnuntaina takaisin. Katsotaan sitten viimeiset askelmerkit. Nyt ollaan paljon saatu aikaiseksi tänään ja siitä näkökulmasta näyttää hyvältä, voi käydä kotona kääntymässä”, hän totesi.

Rinteen mukaan sunnuntaina käydään ministerikokonaisuuksia läpi.

”En nyt kommentoi yhtään yksittäistä tietoa. Tää on mennyt suurin piirtein siinä aikataulussa, kuin itselleni asetin tavoitteeksi. Tänään ei keritty keskustelemaan ministereistä. Nyt on ohjelma kasassa, talousluvut on kasassa. ”

Sekä ministerien nimet että ministerien määrä ovat Rinteen mukaan sunnuntain asioita.

”Jos kaikki menee sillä tavalla kuin kuvittelen menevän, hallitus voisi olla nimitettynä ensi viikon lopulla.”

Hän kommentoi myös ekonomistien epäilyjä siitä, että talouspolitiikkaa suunniteltaisiin liian optimistiseksi.

”Meidän arviot perustuu valtiovarainministeriön virka-arvioihin. Meidän tavoitteemme on tasapainoinen talous 2023 ja että työllisyysaste on 75 prosenttia”, Rinne kuittasi.

Valtiovarainministeriö totesi kevään 2019 taloudellisessa katsauksessaan, että tänä vuonna kasvu hidastuu selvästi.

”Suomen talouden kasvu hidastuu alle 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin”, ministeriö ennustaa.

Hallitusneuvotteluista on niiden aikana tihkunut mediaan tietoja tietyistä Rinteen hallituspohjan suunnitelmista. Hallitus lisäisi valtion pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla, korottaisi verotusta kaikkiaan noin 700 miljoonalla eurolla ja myisi todennäköisesti valtion omaisuutta suunnitelmiensa rahoittamiseksi. Esimerkiksi yritystukiin on myös tulossa muutoksia.

Menoleikkauksia hallitus ei aio tehdä.

Talouden kasvu auttaa budjettien teossa, koska se kasvattaa palkka- ja yhteisöverojen tuottoa ja vähentää muun muassa työttömyysturvamenojen ja muiden tulonsiirtojen tarvetta. Prosentin kasvu tarkoittaa hieman yli miljardin euron helpotusta valtiontalouteen.

Hallitusohjelman sisällöstä sopuun pääseminen ei vielä tarkoita hallituksen syntymistä, sillä neuvotteluihin osallistuvien puolueiden päättävien elinten täytyy vielä hyväksyä ohjelma ja hallitukseen lähtö. Rinteen hallituksen synnyn edessä on erityisesti kaksi kysymysmerkkiä: hyväksyykö keskustan puoluevaltuusto ohjelman – ja millaisen tuloksen antaa vasemmistoliiton nettipohjainen, neuvoa-antava jäsenäänestys?

Keskusta asetti hallitukseen menolle kymmenen kynnyskysymystä, joista muun muassa maakuntamallin käyttö sote-uudistuksen pohjana on jo täyttynyt. Vasemmistoliitolla kynnyskysymyksiä on seitsemän.

Antti Rinteen mukaan hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden eduskuntaryhmät kokoontuvat ensi viikolla ”retriittiin” käsittelemään hallitusohjelmaa ja sen jälkeen sen hyväksyttäisiin puolue-elimissä.

