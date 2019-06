Antti Rinne ei saanut äänikuningas Eero Heinäluomaa taipumaan: ”Olisi ihan kummallista, jos heittäisin tässä kohtaa pyyhkeen kehään”

Viime viikonvaihteen EU-vaalien äänikuningas Eero Heinäluoma (sd) pakkailee jo tavaroitaan, ensimmäinen Brysselin matka on edessä maanantaina, kun heinäkuun alussa aloittavan uuden Euroopan parlamentin sosialistiryhmä eli PES järjestäytyy. Heinäluoma teki keskustan konkaripoliitikon Mauri Pekkarisen kanssa yhteisen vaalikiertueen, mutta kimppakämppää ei sentään EU:n pääkaupunkiin viritellä.

”Kumpikin hommaa omansa, mutta varmaan yhteistyötä tehdään Brysselissäkin,” Heinäluoma hahmottelee lähitulevaisuutta.

Hallitusneuvotteluja vetävä sdp:n Antti Rinne on yhä selvemmin antanut ymmärtää, että Suomen seuraavan EU-komissaarin pitäisi hänen mielestään olla nainen. Rinteen kanta ei saa Heinäluomaa perääntymään ehdokkuudestaan.

”Se nyt olisi ihan kummallista, jos heittäisin tässä kohtaa pyyhkeen kehään,” kommentoi Heinäluoma aikeitaan.

Heinäluoma lähtee siitä, että Suomella olisi hyvä olla tarjota tehtävään sekä mies- että naisehdokas ja katsoa miten kokonaisuus hahmottuu. Komissaarikortti on siis tarkoitus katsoa loppuun saakka. Heinäluoma sanoo keskustelleensa asiasta sekä Rinteen että julkisuudessa muina komissaariehdokkaina mainittujen Jutta Urpilaisen (sd) että Miapetra Kumpulan (sd) kanssa.

”Olen puhunut heidän kaikkien kanssaan ja minulla on suurin piirtein käsitys heidän kannastaan. Mutta jokainen puhuu tietysti omasta puolestaan, enkä voi tässä asettua kenenkään toisen puhemieheksi,” Heinäluoma sanoo.

Seuraava komissaari on mitä suurimmalla todennäköisyydellä sosiaalidemokraatti, jos ja kun Rinteestä tulee pääministeri ja hän tekee asiaa koskevan esityksen. Myös väistyvä pääministeri Juha Sipilä (kesk) on viestittänyt, että esitysoikeus asiassa on nimenomaan sdp:llä.

Heinäluoma sanoo kannattavansa periaatetta, jonka mukaan EU:n johtopaikoilla pitäisi olla saman verran miehiä ja naisia. Komission nimittämiseen hän toivoo lisää avoimuutta.

”Minusta olisi hyvä, että komissioehdokkaat olisivat parlamenttivaaleissa ehdolla. Silloin EU-kansalaisilla olisi mahdollisuus arvioida heitä. Olisi hyvä, jos jokainen EU-maa asettaisi komissioon sekä mies- että naisehdokkaan,” Heinäluoma perustelee.

Suomen parhaana mahdollisuutena EU:n huippupaikoille Heinäluoma näkee Erkki Liikasen tai Olli Rehnin mahdollisen ehdokkuuden Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajaksi.

”Se olisi tietenkin lottovoitto, mutta siihen ei voi kampanjoida eikä sitä voi juntata.”

Itselleen luontevimpina tehtävinä Euroopan parlamentissa Heinäluoma näkee talouteen ja yhteiseen puolustukseen liittyvät asiat.

Euroopan parlamentin nyt alkava kausi päättyy vuonna 2024. Silloin Suomessa järjestetään sattumalta presidentinvaalit. EU-vaalien äänisaaliistaan yllättynyt Heinäluoma ei vielä kurkota sinne asti, mutta ei toisaalta myöskään torju ehdokkuuttaan.

”Kunnioitan presidentin virkaa äärimmäisen korkealle ja Sauli Niinistö on hoitanut sen erinomaisen hyvin. Omalta kohdaltani toivun nyt tästä vaalituloksesta ja tähtään siihen, että hoidan tulevat tehtävät hyvin. Sitten joskus myöhemmässä vaiheessa mietitään muuta,” Heinäluoma kiteyttää.

Katso video haastattelusta Kauppalehdestä.