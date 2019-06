”Todella poikkeuksellinen tilanne” – Juha Sipilän ”täyskäsi” ihmetytti Ylellä

Tulevan hallituksen valtiovarainministeritilanne on erikoinen, hämmästeli kokenut politiikan toimittaja Unto Hämäläinen Yleisradion aamutelevisiossa tiistaina.

Valtiovarainministerin pesti kuuluu perinteisesti hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle ja yleensä sen puheenjohtajalle. Antti Rinteen kokoamassa hallituksessa tämä puolue on keskusta, jonka uusi puheenjohtaja valitaan vasta syksyllä. Puolueen väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä puolestaan on ilmoittanut, että hän ei tule toimimaan ministerinä.

”Meillä on ihan merkillinen, todella poikkeuksellinen tilanne. Kukaan meistä ei tiedä kuka on ensi viikolla Suomen valtiovarainministeri”, Hämäläinen pohdiskeli aamu-tv:n toimittajapaneelissa.

Yksikään keskustalaispoliitikko ei ole julkisesti ilmoittautunut valtiovarainministeriehdokkaaksi.

”Ei ole mitään arvauksia edes.”

Hämäläisen tulkinnan mukaan kaikki riippuu Juha Sipilästä. Keskustan sääntöjen mukaan puheenjohtaja tekee muulle puoluejohdolle ehdotuksen ministereistä, mitä Sipilä itse on korostanut. Tähän ei vaikuta se, että Sipilä on jo osin ”rampa ankka”.

”Sipilällä on täyskäsi. Hän voi tehdä ehdotuksen valtiovarainministeristä, josta tulee myös keskustan puheenjohtaja. Hän voi tehdä vallansiirron noin vain”, Hämäläinen katsoo.

Toisaalta on myös esitetty arvioita, että Sipilä ei voisi hygieniasyistä esittää tulevia puheenjohtajaehdokkaita valtiovarainministeriksi. Puheenjohtajaspekulaatioissa vahvimmin esillä olleista nimistä Antti Kaikkonen on kertonut tekevänsä päätöksensä ennen juhannusta ja Annika Saarikko on jättäytynyt kisasta.

Keskusta nimittää ministerinsä keskiviikkona samoin kuin Vasemmistoliitto, jonka jäsenistö äänestää ensin hallitukseen osallistumisesta. Sdp ja vihreät valitsevat ministerinsä jo tänään tiistaina puoluevaltuustojensa kokouksessa. Rkp puolestaan on jo nimennyt kaksi ministeriään, puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin sekä Thomas Blomqvist.

