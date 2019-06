Hallitusohjelman aktiivimallia koskevasta kirjauksesta äläkkä: ”Miksi? Miksi nollakirjaus?”

Tulevista oppositiopuolueista kristillisdemokraateista ja kokoomuksesta haastettiin tulevia hallituspuolueita aktiivimallikannasta eduskuntakeskustelussa tiistaina.

Kd:n ja kokoomuksen kansanedustajat ihmettelivät Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman kirjausta asiasta ja kyselivät, kumotaanko aktiivimalli luvatusti vai ei.

LUE MYÖS: Jari Lindström Duunitorille: ”Suurin virheeni oli, että laskin aktiivimallin läpi”

”Kun televisiosta A-studiota katsoi, niin ei voinut kuin hämmästellä vaikkapa tätä aktiivimallikinastelua, että onko se nyt kumottu vai eikö sitä ole kumottu. Hallitusohjelmaa kun lukee, niin näyttää, että sitä ei ole kumottu, vaan aktiivimalli jatkaa vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien toimesta ainakin tuon hallitusohjelmakirjausten mukaan ihan ennallaan, kunnes uusia vastaavia toimenpiteitä löytyy”, kokoomuksen Timo Heinonen sanoi eduskunnassa.

Myös kd:n puheenjohtaja Sari Essayah ihmetteli samaa asiaa.

”Tuossa edustaja Heinonen nosti jo esille tämän aktiivimallin, joka mielestäni on kirjoitettu kyllä mielenkiintoisella tavalla. Elikkä siellähän selkeästi todetaan, että nimenomaan näihin leikkureihin ja velvoitteisiin tullaan puuttumaan siinä vaiheessa, kun kolmikantainen työryhmä on saanut toimenpiteet, joilla on korvaavat työllisyysvaikutukset, ja vasta sen jälkeen sitten ruvetaan katsomaan, muuttuvatko aktiivimallissa nimenomaan nämä leikkurit ja velvoitteet. Kun julkisuuteen on nyt kerrottu monestakin suusta, että aktiivimallia ollaan ajamassa alas, niin tuntuu, että on nyt hivenen niin kuin oiottu näissä tekstien tulkinnoissa. Tässä on varmasti hallituspuolueilla vähän erilaisia näkemyksiä siitä, mistä kenties on sovittu. Mielenkiintoista sitten, miten tämäntyyppisiin asioihin otetaan vaikkapa jälkikäteen kantaa. Kaiken kaikkiaankin täytyy toivoa, että hallitusohjelman kirjaukset olisivat sillä tavoin yksiselitteisiä, että jälkikäteen voidaan arvioida, ovatko ne niitä päämääriä, mistä on yhteisesti sovittu, jotta niitä voidaan jälkikäteisesti myöskin arvioida”, Essayah sanoi.

LUE MYÖS: Nyt pöllytetään ansiosidonnaista työttömyysturvaa – Uusi malli puuttuisi 300/400-piikkiin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki ja puheenjohtaja Li Andersson vakuuttivat, että aktiivimalli puretaan.

”Mutta valitettavasti on niin, että vielä hallitusohjelmalla ei muutoksia tehdä, vaan meidän lainsäädäntö tapahtuu niin, että kun se kerran on tuotu lainsäädäntöön, niin pitää tuoda esitys tänne eduskuntaan aktiivimallin purkamisesta ja eduskunta ylimpänä päättävänä elimenä tästä päättää. Se, että pitää löytää korvaavat työllisyysratkaisut tälle, ei ole erityisen vaikeaa, koska tiedämme kuitenkin, että aktiivimallin työllisyysvaikutukset ovat olleet nolla. Yhtään uutta työpaikkaa ei aktiivimallilla ole synnytetty, eli jos vaatimus on se, että synnytetään tätä vastaan nolla työpaikkaa, niin uskoisin, että se onnistuisi jopa edustaja Arhinmäeltä työministerinä — jota minusta ei kuitenkaan valitettavasti tule”, Paavo Arhinmäki sanoi.

”Hallitusohjelman kirjaus on tältä osin aivan yksiselitteinen: aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet puretaan. Sen lisäksi siinä lukee, että työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä pitää päättää, ja ottaen huomioon, että aktiivimalli on lisännyt työllisyyttä lähinnä työvoimahallinnossa, en näe kovin vaikeana löytää sellaisia korvaavia työllisyystoimenpiteitä, jotka täyttäisivät tämän kirjauksen ehtoja”, Li Andersson sanoi.

LUE MYÖS: Ay-ekonomisti: Suomalaisilla vääristynyt ihmiskuva työttömistä – ”Ihan kummajainen Pohjoismaiden joukossa”

Sari Essayah kysyi tämän jälkeen, onko kirjaus korvaavista toimista siis nollakirjaus.

”Ei sinällänsä ole mitään sitä vastaan, etteikö näitä epäinhimillisiä tilanteita lähdetä parantamaan, mutta se ongelma on nyt siinä, miksi tämä on pitänyt kirjata tällä tavalla tänne hallitusohjelmaan, että onko tässä nyt jo, ennen kuin hallitus on päässyt vielä kasaankaan, ilmeisesti jo aika kova näkemysero siitä, mistä loppujen lopuksi on sitten sovittu. Jos tämä on täysin nollakirjaus, niin tarvitsisiko sitä sitten ollenkaan kirjata sinne? Elikkä silloinhan olisi ollut ihan selkeätä vain sanoa, että aktiivimalli poistetaan. Ilmeisesti tässä nyt on kuitenkin sitten jonkunlaista takaporttia jäämässä sinne joittenkin puolueitten painostuksen takia”, Essayah sanoi.

”Miksi? Miksi nollakirjaus?” kyseli kd:n kansanedustaja Päivi Räsänen Essayahin puheenvuoron aikana.

Hallitusneuvotteluissa olleen keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi tänään keskustan päättävien elinten kokouksessa, että hallitusohjelmaan saatiin työllisyyden edistämisestä keskustan toivomat ”tiukat kirjaukset”, joiden mukaan työllisyystavoitteeseen pyritään ”mitään keinoja poissulkematta”. LUE TARKEMMIN: Juha Sipilä viittasi jo koviin työllisyystoimiin: ”Mitään keinoja poissulkematta”

Uusi Suomi kertoi jo maanantaina, että Sipilän mukaan uuden hallituksen työllisyystavoitteeseen pääseminen edellyttää työllisyystoimina paitsi porkkanaa myös keppiä. Aktiivimallin kirjaus muuttui lopulliseen hallitusohjelmaan siitä, millainen se oli Iltalehden etukäteen julkaisemassa luonnoksessa. LUE KOKO JUTTU: Työttömille lisää keppiä? Edes aktiivimallia ei perutakaan välittömästi

Nyt hallitusohjelmassa todetaan, että ”puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty”. Luonnoksessa kirjaus esiintyi ilman tarkennusta vastaavista toimenpiteistä.

LUE MYÖS: Työttömille luvassa kylmää kyytiä? – Aktiivimallia ehdottanut ay-ekonomisti ennustaa suurta mullistusta