Linjaus pakollisesta ruotsista hämmentää myös keskustassa – ”Tämä ei ole mikään pikkuasia”

Uuden hallitusohjelman kirjaus pakollisen ruotsin palauttamisesta ylioppilaskirjoituksiin kirvoitti kysymyksen myös keskustan päättävien elinten yhteiskokouksessa, jossa päätetään, lähteekö keskusta mukaan hallitukseen.

Kokouksessa päätettiin juuri yksimielisesti, että keskusta lähtee hallitukseen. Myöhemmin tänään keskusta julkistaa ministereidensä nimet.

Kysymykseen ruotsin kielestä ylioppilaskokeissa vastasi keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen, joka hallitusneuvotteluissa veti Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -ilmiöpöytää.

”Tässä on toisaalta kysymys ruotsista, mutta toisaalta kysymys suomesta, eli Pohjanmaalla on tärkeää myös se, että suomea opiskellaan kouluissa ja se ohjelma on hyvä asia sitä kautta. Tässä kyllä on syytä laajaa ja pitkääkin valmistelua käyttää. Tämä ei ole mikään pikkuasia. Toivon, että tässä se opetusministeri, joka tätä rupeaa valmistelemaan, käyttää asiantuntijoita ja tämä asia tarkkaan mietitään, miten se toteutetaan”, Kosonen sanoi puolue-elinten yhteiskokouksessa.

Seuraava opetusministeri tulee vasemmistoliitosta, jonka ministerinimien julkistusta odotetaan myöhemmin tänään. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, että opetusministerin salkku kiinnostaa häntä.

Kirjaus toisen kotimaisen kielen ylioppilaskokeista tuli yleisesti ottaen yllätyksenä.

Esimerkiksi Lukiolaisten liitto on kertonut olevansa pöyristynyt linjauksesta, joka kuuluu näin:

”Tehdään nopealla aikataululla ohjelma, joka vahvistaa koulussa toisen kotimaisen kielen oppimista. Hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa.”

