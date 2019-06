Hirveä viime hetken härdelli Antti Kaikkosesta – Oikeuskansleri: Minulta on kysytty ministerin kelpoisuudesta

Kiivas keskustelu keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mahdollisesta ministerinpestistä on leimahtanut ilmiliekkeihin viime hetkellä, sillä keskusta ilmoittaa tänään kello 17 alkaneen kokouksensa päätteeksi ministereidensä nimet. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo Uudelle Suomelle, että hänelle on taustakeskustelussa esitetty kysymys koskien perustuslain kohtaa ministerin kelpoisuudesta tehtäväänsä.

Juha Sipilän mukaan oikeuskansleri ei nähnyt estettä Kaikkosen ministeriydelle.

Keskusta julkisti ministerinimensä kello 18:n aikoihin. Kaikkosesta on tulossa puolustusministeri ja Mika Lintilästä valtiovarainministeri.

Perustuslain mukaan ”ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia”.

”Taustakeskustelua on käyty ja siihen liittyen on suullisesti kysytty kyllä”, Pöysti sanoo.

Pöysti ei halua avata käytyä taustakeskustelua tarkemmin. Hän ei myöskään halua tarkentaa tässä vaiheessa asian käsittelyä, kenestä on kyse, mutta keskustelu on koskenut juuri tulevan Rinteen hallituksen ministerinimityksiä.

”Yleisesti ottaen tästä perustuslain 60 pykälän tulkinnasta. Eli se on ministerin kelpoisuusehtoa koskeva sääntö”, Pöysti kertoo.

Julkinen keskustelu on kuitenkin leimahtanut juuri Antti Kaikkosen ympärillä, kun rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kommentoi tänään, että Kaikkosen ministeriys ei näyttäisi hyvältä Kaikkosen aiemmin saaman tuomion vuoksi.

”Minusta ei näytä hyvältä, jos valtiovarainministerillä on rikostuomio nimenomaan luottamusaseman väärinkäytöstä. Väärinkäyttö liittyy siinä taloudellisten asioiden hoitamiseen”, Nuotio tviittasi.

Ehkä olen vanhanaikainen, mutta minusta ei näytä hyvältä, jos valtiovarainministerillä on rikostuomio nimenomaan luottamusaseman väärinkäytöstä. Väärinkäyttö liittyy siinä taloudellisten asioiden hoitamiseen. — Kimmo Nuotio (@KimmoNuotio) June 5, 2019

Nuotion lausunnosta ovat uutisoineet useat tiedotusvälineet tänään.

”Ihan tietoisesti nostin kysymyksen, ja olen kovin iloinen, että asia nousi keskusteluun”, Nuotio kommentoi julkista keskustelua.

Käräjäoikeus tuomitsi Kaikkosen vuonna 2013 viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen Nuorisosäätiön vaalirahajutussa. Kaikkosen tuomio tuli luottamusaseman väärinkäytöstä. Hän toimi Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana, kun Nuorisosäätiö antoi sääntöjensä vastaisesti vaalitukea vuosina 1998–2009. LUE MYÖS: Antti Kaikkonen: En valita tuomiosta – ”Kaksinkertainen rangaistus”

Oikeusoppineiden näkemykset Kaikkosen kelpoisuudesta ministeriksi jakaantuvat. Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat.

Pöysti kertoo Uudelle Suomelle, että hänellä on mahdollisuus reagoida ministerivalintoihin huomenna torstaina, kun tasavallan presidentti nimittää ministerit tehtäviinsä eduskunnan valitseman pääministerin ehdotuksen mukaisesti.

”Jos se antaisi aihetta, niin huomenna olisi yksi sellainen hetki”, Pöysti sanoo.

Pöysti ei kuitenkaan kommentoi sitä, aikooko hän jollain tavalla reagoida. Hän kertoo, että oikeuskanslerinvirastoon on tullut ”kanteluiksi luokiteltavia kansalaisyhteydenottoja” sekä Antti Rinteestä että Kaikkosesta. Rinteen osalta kantelijoille on jo vastattu, ettei ole tiedossa mitään seikkoja, jotka aiheuttaisivat ongelman Rinteen kohdalla, Pöysti kertoo.

Hyvän hallinnon tutkija: ”Tuomio on kärsitty”

Hyvän hallinnon ja korruption tutkija, emeritusprofessori Ari Salminen puolestaan arvioi Uudelle Suomelle, että eettiseltä kannalta katsottuna Kaikkosen ministeriydelle ei enää pitäisi olla estettä. Juridiselta kannalta Salminen ei halua ottaa asiaan kantaa.

Salmisen mielestä on olennaista, että Kaikkonen ei Nuorisosäätiössä ollessaan ollut luomassa säätiöön syntynyttä huonoa käytäntöä, jonka Kaikkosen edeltäjät olivat rakentaneet, vaikkakin piti sitä yllä.

”Ei se [tuomio] voi olla enää ensisijaisena kriteerinä mietittäessä nuhteettomuutta”, Salminen pohtii.

Hän toteaa, että Kaikkonen on tuomionsa kärsinyt eikä ole uudelleen ajautunut vastaavaan toimintaan.

”Sen jälkeinen hyvä maine painaa tässä aivan toisella tavalla”, Salminen sanoo.

”Asia on käsitelty, tuomio on kärsitty. Pitäisi ajatella varmasti eettisessäkin mielessä niin, että henkilön sen jälkeen tapahtuva toiminta on ratkaisevaa, eikä se, mitä on joskus tehnyt”, Salminen toteaa.

