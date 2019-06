Antti Kaikkonen selittää puolustusministerin salkkuaan Ylellä – ”Parempi näin”

Antti Kaikkonen (kesk) pitää hyvänä, että valtiovarainministeriksi ei valittu henkilöä, joka harkitsee keskustan puheenjohtajakisaan lähtöä.

Kaikkonen toisti Ylen suorassa lähetyksessä harkitsevansa ehdolle asettumista.

”Mielestäni on hyvä järjestely sellainen, että valtiovarainministerinä on joku muu kuin sellainen henkilö, kuka mahdollisesti on pyrkimässä keskustan puheenjohtajaksi”, Kaikkonen sanoi.

”Ehkä siinä sitten joku ehdokas olisi saanut ennakkosuosikin aseman, enkä tiedä, olisiko se ollut hyvä ehdokkaalle itselleen, että parempi näin.”

Keskusta julkisti tänään ministerinimensä. Valtiovarainministeriksi keskusta esittää Mika Lintilää, elinkeinoministeriksi Katri Kulmunia, puolustusministeriksi Antti Kaikkosta, tiede- ja kulttuuriministeriksi Annika Saarikkoa sekä Hanna Kososta ja maa- ja metsätalousministeriksi Jari Leppää. LUE LISÄÄ: Tässä ovat keskustan ministerit – Antti Kaikkonen puolustusministeriksi, Mika Lintilä valtiovarainministeriksi

Kaikkosen mukaan syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa valittava uusi keskustan puheenjohtaja päättää aikanaan, haluaako itse ottaa raskaamman valtiovarainministerin salkun. Väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi jo aiemmin, että puheenjohtajan vaihdos ”voi tuoda ministeriryhmään muutoksia”.

