Näin uusi ministeri Krista Kiuru sanoi vasta 1.2.2019 – Kansanedustaja: ”Nyt on näytön paikka, hoitajamitoitus heti”

Oppositiopuolue perussuomalaisten hoiva-asioihin keskittynyt kansanedustaja Arja Juvonen nostaa esiin vain neljän kuukauden takaisen lausunnon sdp:n Krista Kiurulta. Kiuru on tänään nousemassa Antti Rinteen (sd) hallituksen perhe- ja peruspalveluministeriksi. Viime eduskuntakaudella hän johti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa.

Juvonen muistuttaa blogissaan Kiurun sanoneen vasta neljä kuukautta sitten, että kirjaus hoitajamitoituksesta saataisiin lakiin hyvinkin nopeasti ja pienellä muutoksella. Kiuru sanoi, että vain yksi uusi virke lakiin riittäisi.

”Olen tutustunut aiheeseen – vanhuspalvelulain 20 pykälän ensimmäisen momentin loppuun sopisi yksittäinen virke, jossa tämä jopa yksittäisellä lauseella saattaisi saada tämän vähimmäismitoituksen kuntoon”, tuolloin oppositiota edustanut Kiuru sanoi helmikuussa eduskunnassa. LUE TARKEMMIN: Sdp pelaa nyt kovilla: ”Yksi lause riittää – hoitajamitoitus lakiin muutamassa tunnissa”

”Tässä on kyse muutaman tunnin työstä”, Kiuru sanoi viitaten sosiaali- ja terveysvaliokunnan työmäärään asiassa.

Kiuru myönsi, että myös valmistelutyötä tarvittaisiin ennen valiokuntavaihetta, mutta antoi ymmärtää, että pohjatyötä on aiempina vuosina tehty jo paljon. Sdp yritti vuonna 2011 saada hoitajamitoituksen lakiin.

Helmikuussa vanhustenhoidon tilanne oli noussut voimalla julkiseen keskusteluun. Lakiin kirjattua hoitajamitoitusta kannattivat kaikki eduskuntapuolueet lukuun ottamatta kokoomusta. Näin ollen kaikki Rinteen hallitukseen tulevat puolueet eli sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp ovat sanoneet kannattavansa asiaa. Hallitukseen tulevista puolueista vain keskusta oli edellisessä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.

”Hallituksella on nyt siis näytön paikka viedä maaliin oppositiossa [ajamiaan] asioita”, Arja Juvonen kirjoittaa blogissaan.

Juvonen on huolestunut sosiaali- ja terveysministeriksi nousevan Aino-Kaisa Pekosen (vas) kommenteista koskien hoitajamitoitusta ja hoitotakuuta. Sosiaali- ja terveysministeriössä ykkösministeri on sosiaali- ja terveysministeri ja kakkossalkku on peruspalveluministerillä.

”Toivon, että voidaan nämä uudistukset viedä eteenpäin. Varmasti on niin, että tässä tarvitaan siirtymäaikoja. Mutta uskon, että hyvässä hengessä ja hyvällä tahdolla mennään”, Pekonen sanoi Iltalehdelle.

”Nyt on tärkeintä, että ei puhuta siirtymäajoista hoitajamitoituksen korjaamiseksi, vaan hommat hoidetaan heti. Vanhukset, heidän hoitajansa ja omaisensa eivät odota vaan elävät vanhustenhoidon arkea joka ikinen päivä, ilta ja yö. Olen ollut viimeksi yövuorossa vanhustenhoidossa eli niin sanotusti ’hätähälyytettynä’ pari viikkoa sitten eli tunnen hoitajapulan tilanteen konkreettisesti”, Juvonen kirjoittaa.

