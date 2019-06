Keskusta yksimielinen: Matti Vanhanen eduskunnan puhemieheksi

Entinen pääministeri ja puoluejohtaja Matti Vanhanen on keskustan ehdokas eduskunnan puhemieheksi.

Keskustan eduskuntaryhmä päätti torstaina yksimielisesti nimetä kansanedustaja Vanhasen puhemiesehdokkaakseen.

”Vanhanen on hoitanut pitkään vaativia valtiollisia tehtäviä. Hänen osaamistaan arvostetaan laajasti yli puoluerajojen. Hänellä on myös vahvaa kansainvälistä kokemusta. Kaikki nämä luovat poikkeuksellisen vakuuttavat edellytykset eduskunnan puhemiehen tehtävän hoitamiseen ja tarvittavaan eduskuntatyön uudistamiseen”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen perustelee.

Eduskuntavaalien jälkeen puhemiehenä on toiminut pääministeriksi nimitettävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Eduskunta valitsee pysyvämmän puhemiehen perjantain äänestyksessä.

”Pitkäaikaisen parlamentaarisen käytännön mukaan eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta”, keskusta toteaa viitaten väittelyyn siitä, kuuluuko paikka eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle vai toiseksi suurimmalle hallituspuolueelle.

Vanhanen, 63, on entinen pääministeri vuosilta 2003–2010 ja keskustan puheenjohtaja.

Perussuomalaisten ehdokas eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi puolestaan on kolmannen kauden kansanedustaja Juho Eerola. Eerola on toiminut viime eduskuntakaudella hallintovaliokunnan puheenjohtajana ja on puolueensa 3. varapuheenjohtaja.

Perussuomalaiset on kiistellyt julkisuudessa keskustan kanssa varsinaisen puhemiehen pestin saavasta puolueesta.

”Näillä näkymin ensimmäinen varapuheenjohtajuus on menossa SDP:lle ja varsinaisen puhemiehen paikka keskustalle”, puolue myöntää nyt.

