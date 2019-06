Milloin 0,7:n hoitajamitoitus tulee? Näin vastaa tuore ministeri Krista Kiuru

Lakiin kirjatun hoitajamitoituksen kohtalo on pohdituttanut julkisessa keskustelussa viime päivinä. Kaikki Antti Rinteen (sd) hallituksen puolueet kannattavat lakiin kirjattua 0,7:n hoitajamitoitusta. Tuoreelta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) kysyttiin tänään torstaina Rinteen hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, milloin 0,7:n hoitajamitoitus tulee voimaan.

”Tässä tilanteessa jouduimme miettimään, millä aikataululla ensinnäkin on realistista puhua siitä, että voi astua myös ikäihmisten osalta parempi palvelutaso voimaan. On tarkoituksena uudistaa vanhustenhuoltoon liittyen sekä vanhuspalvelulaki että katsoa iso tiekartta siihen, miten hoitajamitoituksesta säädetään”, Kiuru aloitti vastauksensa.

”Tältä osin hallitusohjelmassa on tehty tunnustus, että tämä tullaan tekemään. Hallituskauden alkupuolella on tarkoitus säätää 0,7:n vähimmäismitoitus voimaan. Sen mahdollistaa vain ja ainoastaan se, että kysymys on pidemmästä tiekartasta, koska tämä hoivahenkilöstön pula on tosiasia, joka Suomessa on tunnustettava. On annettava pidempi siirtymäaika tulla mukaan siihen, että tämä tulee aidosti toteutumaan. Samaan aikaan resurssipuolella otetaan kuitenkin kotihoito mukaan, koska ei ole tarkoituksenmukaista, että kotihoidosta saadaan se väki, jota tarvitaan ympärivuorokautiseen hoivaan”, Kiuru selvitti.

Aiemmin tänään oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen oli huolissaan siirtymäaikapuheista ja nosti esiin Kiurun omat sanat neljän kuukauden takaa. Tuolloin Kiuru sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, että sitovaa hoitajamitoitusta varten tarvittaisiin vain yksi uusi virke lakiin.

