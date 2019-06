EK syyttää hallitusta 600 miljoonan euron ”piilotetusta” menopommista – Antti Rinne: ”Ei pidä paikkaansa”

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan hallitusohjelmaan on kätketty talouden ”piilotettu pommi” eli valtion pysyvien menojen kasvattaminen kertaluonteisuuden varjolla. Tuore pääministeri Antti Rinne vastasi EK:lle hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa.

EK:n pääekonomisti Penna Urrila toi epäilyksensä julki torstaisessa kirjoituksessaan. Hänen mukaansa hallituksen kolmen miljardin euron tulevaisuusinvestointiohjelma, joka rahoitetaan pääosin myymällä valtion omistuksia 2,5 miljardilla eurolla, ei ole sitä miltä näyttää. Ohjelman on tarkoitus kohdistua kertaluonteisiin investointeihin ja kokeiluihin.

”Viestinnästä syntynyt mielikuva on todella harhaanjohtava. Näyttää siltä, että tänä päivänä on mahdollista brändätä lähes mitä tahansa tulevaisuusinvestoinniksi. EK:n tietojen mukaan valtaosa kolmen miljardin myyntitulosta on nimittäin tarkoitus käyttää kohteisiin, joita ei parhaalla tahdollakaan voi pitää investointeina”, Urrila toteaa.

Urrilan mukaan monet rahojen ajatelluista käyttökohteista voivat olla ”asioina aivan hyviä ja tarpeellisia, mutta ne ovat pysyviä menolisäyksiä ihan kuten budjetin muukin sisältö”.

”Omaisuuden myynnistä saaduilla tuloilla suunnitellaan rahoitettavan niin luonnonsuojelua, syöpäseulontoja, avustuksia yksityisteiden ylläpitoon, kiinteistöjen kalustamista kuin paljon erilaisia aluekehityshankkeitakin”, Urrila kirjoittaa.

”Mitä tapahtuu kolmen vuoden kuluttua, kun myyntitulot on käytetty ja uudet vaalit alkavat häämöttää? Poliittinen paine tällaisten menojen vakinaistamiseksi on varmasti melkoinen. On todella vaikea nähdä, että silloin lähdettäisiin leikkaamaan vaikkapa luonnonsuojelusta tai sairauksien seulonnasta myyntitulojen loppumisen vuoksi.”

Urrila väittää näin ollen, että Rinteen hallituksen menolinja on tosiasiassa paljon löysempi kuin 1,2 miljardin pysyvät menolisäykset antavat ymmärtää, kahden miljardin euron luokkaa.

”Kolmen miljardin omaisuudenmyyntitulot aiotaan käyttää kolmessa vuodessa – keskimäärin miljardi vuodessa – hankkeisiin, joista vain pieni osa on investointeja. EK:n arvion mukaan noin 600−800 miljoonaa tästä vuotuisesta miljardista olisi luonteeltaan ihan tavallisia juoksevia menoja, jotka kolmen vuoden päästä suurella todennäköisyydellä vakinaistuvat.”

Hänen mukaansa Rinteen hallitus on muuttamassa julkisen talouden ohjausta, jos osa ”aivan tavallisten budjettimomenttien” sisällöstä siirretään perinteisten budjettikehysten ulkopuolelle.

Rinteeltä kysyttiinkin hallituksen ensimmäisessä infossa, miksi osa budjettimenoista siirretään budjettikehyksen ulkopuolelle.

Pääministerin mukaan kertaluonteisista menoista on rakennettu kokonaisuus, ”josta valtiovarainministeriön virkamiesten arvioiden pohjalta on todettu, että ne ovat kertaluonteisia, eivät pysyviä menoja”.

”Eli tämä arvio, jonka esititte jonkun esittäneen, ei pidä paikkaansa”, Rinne vastasi asiasta kysyneelle toimittajalle.

Hänen mukaansa kertaluonteisten menojen lähtökohtana on parantaa ja kokeilla ”joitakin asioita, jotta suomalaisten olisi parempi elää tulevaisuudessa”. Sama koskee hänen mukaansa tulevaisuusinvestoinneissa mukana olevaa 200 miljoonan euron kehitysyhteistyöpanostusta, joka toimi esimerkkinä toimittajan kysymyksessä. Hänen mukaansa pyrkimyksenä on edistää Afrikan kehitystä ja ehkäistä ennalta esimerkiksi sitä, että ihmisten täytyisi paeta Afrikan kehnoja oloja.

