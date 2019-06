Perussuomalaisilta yllätysvalinnat: Jussi Halla-aho rivijäseneksi

Perussuomalaiset on tehnyt esityksensä eduskunnan valiokuntien jäsenistään. Yllättävää valinnoissa on se, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on rivijäsenenä hallintovaliokunnassa, vaikka valiokunnan puheenjohtajan paikka on perussuomalaisilla. Hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi puolue asettaa eduskuntaan huhtikuun vaaleissa nousseen poliittisen suunnittelijansa Riikka Purran.

Halla-aho palaa eduskuntaan vasta heinäkuun alussa. Hän toimi viime kauden europarlamentaarikkona. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän tiedottaja ja valiokunta-asiantuntija Heikki Tamminen kuitenkin kertoo Uudelle Suomelle, että kyseinen ratkaisu on pysyvä.

Tammisen mukaan valiokuntapaikkoihin on tulossa muutoksia vain siltä osin, kun perussuomalaisten kansanedustajia lähtee europarlamenttiin eurovaalien myötä.

Halla-aho tulee jäseneksi myös suureen valiokuntaan, joka käsittelee EU-asioita. Suuren valiokunnan varapuheenjohtajaksi tulee Jani Mäkelä.

Kun Halla-aho viimeksi oli kansanedustajana, hän joutui luopumaan hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta kesken kauden arvosteltuaan Korkeinta oikeutta blogikirjoituksesta saamastaan sakkotuomiosta.

Puolueen valiokuntavalintojen toinen yllätys koskee ulkoasiainvaliokuntaa. Sen puheenjohtajaksi puolue nostaa Mika Niikon.

Niikko on jo kokenut kansanedustaja, mutta hän ei ole erityisemmin profiloitunut ulkopolitiikassa, vaikkakin oli viime kaudella hän suuren valiokunnan jäsen.

Kysymyksenä on ollut, haluaako Halla-aho itse merkittävänä pidetyn ulkoasiainvaliokunnan johtoon. Halla-aho ei ottanut asiaan kantaa hiljattain Uuden Suomen haastattelussa. Aluksi puolue valitsi paikalle varapuheenjohtajansa Laura Huhtasaaren, mutta tämä siirtyy eurovaalien tuloksen myötä europarlamenttiin.

Julkisuudessa ehdittiin pohtia, nouseeko Niikkoa enemmän ulkopolitiikassa profiloitunut Tom Packalén ulkoasiainvaliokunnan johtoon. Puolue esittää Packalénia kyseisen valiokunnan jäseneksi sekä puolustusvaliokunnan varajäseneksi.

Myös lakivaliokunnan puheenjohtajan paikka on perussuomalaisilla. Sen ottaa Leena Meri, joka on ammatiltaan varatuomari.

Valiokuntapaikoista päättää virallisesti eduskunta 18. kesäkuuta, mutta puolueen esityksiin ei ole luvassa siinä yhteydessä muutoksia.

