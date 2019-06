Hallitusohjelmassa ”Venäjän retoriikan myötäilyä”? – Näin Pekka Haavisto selitti kirjauksen Ylellä

Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan, todetaan hallitusohjelman turvallisuuspoliittisessa linjauksessa.

Kirjaus on huomioitu turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, ja Ilta-Sanomat kuvasi sitä pääkirjoituksessaan jopa ”Venäjän retoriikan myötäilyksi”. Lehti arvioi, että lause lienee kirjattu ohjelmaan Nato-pelkoisen Venäjän tyynnyttelemiseksi.

Tuore ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) selitti kirjauksen eri tavalla Ylen Ykkösaamu-radio-ohjelmassa perjantaina.

”Minä lähden enemmän ajatuksesta, joka kuvaa Suomen puolustuspolitiikkaa: Suomi edelleen tämänkin hallitusohjelman kirjausten mukaan pitää huolta itsenäisestä puolustuksesta. Kun emme ole sotilasliittojen jäsen, puolustus jää meidän omaksi tehtäväksemme,” Haavisto sanoo.

”Yksi puolustuksen tavoite on, että puolustus on niin vahva, että meidän aluettamme ei voi käyttää muiden suunnitelmiin. Vanhassa maailmassa se tarkoitti sotajoukkojen liikennettä, uudessa maailmassa se on myös hybridiuhkia vastaan.”

Haavisto tarkensi vielä, mitä tämä tarkoittaa erityisesti hybridiuhkien kannalta.

”Me emme ole pelinappula, jota joku voi käyttää johonkin tarkoitukseen, vaan meillä on sellainen puolustus, että pystymme pitämään huolta oman alueemme koskemattomuudesta.”

Hallitusohjelman turpo-kirjauksia on muuten pidetty maltillisina ja edellisen hallituksen linjaa jatkavina. Ohjelmassa korostetaan muun muassa kansainvälisen puolustusyhteistyön tärkeyttä ja todetaan, että Suomi osallistuu Naton artikla 5 -harjoituksiin kumppanimaan roolissa sekä säilyttää mahdollisuuden Nato-jäsenyyden hakemiseen.