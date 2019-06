Adlercreutz, Kurvinen ja Arhinmäki ryhmäjohtajiksi eduskunnassa

Keskusta, rkp ja vasemmistoliitto ovat valinneet eduskuntaryhmiensä johtoa tänään perjantaina.

Rkp on valinnut eduskuntaryhmänsä puheenjohtajaksi kansanedustaja Anders Adlercreutzin. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Mats Löfström ja toinen varapuheenjohtaja on Sandra Bergqvist.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin toisen kauden kansanedustaja Antti Kurvinen, kun Antti Kaikkonen siirtyi puolustusministeriksi.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen keskustan ryhmä valitsi ensimmäisen kauden kansanedustaja Eeva Kallin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna-Leena Mattilan.

Kaikista valinnoista äänestettiin. Kurvisen vastaehdokkaana oli Markus Lohi, Kallin vastaehdokkaana Mattila ja Mattilan vastaehdokkaana Mikko Kärnä.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajaksi valittiin puolueen entinen puheenjohtaja ja ministeri Paavo Arhinmäki. Edellinen ryhmäjohtaja Aino-Kaisa Pekonen siirtyi sosiaali- ja terveysministeriksi.

Vasemmistoliiton ryhmän varapuheenjohtajina ovat Juho Kautto ja Matti Semi.

LUE MYÖS: Perussuomalaisilta yllätysvalinnat: Jussi Halla-aho rivijäseneksi