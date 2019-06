Poliisi selvittää edelleen Esperi Caren tapausta: ”Kyseessä on erittäin laaja kokonaisuus”

Pohjanmaan poliisilla on yhä menossa esiselvitys hoivayhtiö Esperi Caresta. Ne juontuvat kahdesta tukintapyynnöstä, jotka jätettiin alkuvuodesta poliisilla alkuvuonna.

Ylen mukaan poliisia on pyydetty selvittämään ovatko Esperi Caren työntekijät syyllistyneet rikoksiin. Toisen tutkintapyynnöistä jätti eläkkeellä oleva poliisi Kari Pajarinen. Se liittyy Kristiinan kaupungin tapahtumiin. Siinä pyydettiin tutkimaan Kristiinankaupungissa Hoivakoti Ulrikaa ja sekä yhtiön toimintaa laajemmin.

Yhtenä rikosnimikkeenä tutkintapyynnössä mainitaan petos. Tämä liittyy työvuorolistoihin, joihin oli merkitty henkilöitä, jotka eivät tehneet vuorolistan töitä. Valviran mukaan käytäntö näyttää olleen varsin yleinen Esperissä.

Muita mainittuja rikosnimikkeitä ovat heitteillejättö, pahoinpitely ja kuolemantuottamus.

”Esperi Care Oy:tä kohtaan tehdyt tutkintapyynnöt Pohjanmaan poliisilaitoksessa ovat edelleen avoimena, esiselvitysvaiheessa. Kyseessä on erittäin laaja kokonaisuus, jossa odotetaan Valviran kannanottoa/lausuntoa asioiden tilasta”, kertoo rikoskomisario Joanna Österblad sähköpostissa.

Asia on siis kesken myös sosiaali- ja terveysalaa valvovassa Valvirassa.

Esiselvitys tarkoittaa sitä, että jonkinlainen epäily rikoksesta on olemassa. Esiselvitys edeltää esitutkintaa. Esiselvitys antaa viranomaisille mahdollisuuden selvittää rikosepäilyyn liittyviä asioita niin, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan. Esiselvityksessä tehdään ratkaisu esitutkinnan aloittamisesta.

Esitutkinnassa poliisi selvittää onko tapahtunut rikos ja missä olosuhteissa, sekä keitä asia koskee.

Valviran raportti antaa kaunistelemattoman kuvan Kristiinankaupungin yksiköstä. Asiakasturvallisuus oli Valviran mukaan vaarantunut ”vakavasti”. Viranomaiset havaitsivat laiminlyöntejä muun muassa hoitohenkilökunnan määrässä, perushoidossa ja lääkehoidoissa. Viranomaiset ottivat tammikuussa hoivakodin hallintaansa.

Esperin useista hoivakodeista on koitunut aluevalvontaviranomaisille ja Valviralla sen verran päänsärkyä, että yhtiön on hoidettava kaikkien yksiköiden asiat kuntoon elokuun alkuun mennessä. Esperin on toimitettava Valviralle selvitys tehdyistä muutoksista syyskuun alkuun mennessä.

Valvira teki päätöksen Esperiä koskevasta ryhtiliikkeestä huhtikuun puolessa välissä. Vastaava Attendoa koskeva selvitys on kesken, eikä Valvira kommentoi sitä.

