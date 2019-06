Tuore kansanedustaja avautuu: ”Me ollaan jääprinsessoja, misuehdokkaita, vihreitä herkkuja, rekkalesboja, sikanaamoja, noitia ja paljon kaikkea pahempaa”

Vihreiden tuore kansanedustaja Iiris Suomela kertoo naispoliitikkojen kokemasta seksismistä suorin sanoin. Hän kertoo yllättyneensä eduskunnassa siitä, kuinka moni kokee seksismiä.

”Tällä viikolla 11 naisministeriä räjäyttivät internetin jo ihan pelkällä olemassaolollaan. Keskustelu kertoo paljon siitä millaista on olla nainen politiikassa. Toisin kuin moni vaikuttaa luulevan, seksismi politiikassa ei ole mikään historiallinen ilmiö vaan kiinteä osa naispoliitikkojen arkea: huutelua, häirintää, vähättelyä ja sivuuttamista”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Suomelan mukaan kyseessä on haaste koko yhteiskunnan tasolla.

”Ei ole yhdentekevää, että kuvataanko naispoliitikkoja jääprinsessoiksi ja herkuiksi vai tohtoreiksi ja varatuomareiksi. Seksistiset asenteet heikentävät niin naisten uramahdollisuuksia kuin tyttöjen uskoa itseensä. Siksi puheeseen on puututtava”, hän sanoo.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kiinnitti viikonloppuna huomiota Ilta-Sanomien juttuun, jossa vihreiden puheenjohtajaa, sisäministeri Maria Ohisaloa kutsuttiin jääprinsessaksi.

”Jaahas, taas tätä. Onko tosiaan liikaa pyydettyä, että näissä analyyseissa pysyttäisiin sisältökysymyksissä”, Andersson tviittasi.

Samaa juttua ihmetteli kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

Jaahas, taas tätä. Suomen uutta sisäministeriä, osaavaa @MariaOhisalo tituleerataan lehdessä "jääprinsessaksi", koska hän on..... vaaleahiuksinen?

Iiris Suomelan mukaan kiinnostava kysymys on, miten nuori nainen voi haastaa kylmän ja kovan huippupoliitikon mallia joutumatta itse alttiiksi vähättelylle ja pilkalle.

”Mallia on nimittäin haastettava, sillä se etäännyttää ihmiset ja inhimillisyyden politiikasta - moninaisuudesta puhumattakaan.”

Hän huomauttaa myös, että on asioita, jotka eivät ole valintoja, yksi niistä on Suomelan mukaan omien kasvojen näyttäminen.

”Ihmiset muistavat ja tunnistavat kasvot, ja siksi edustuksellinen demokratia vaatii kasvoja toimiakseen. Siksi on harmillista, että oikeaa tapaa näyttää nuorelta naiselta politiikassa ei ole olemassa. Me ollaan jääprinsessoja, misuehdokkaita, vihreitä herkkuja, rekkalesboja, sikanaamoja, noitia ja paljon kaikkea pahempaa. Yhden mielestä meikkiä on liian vähän - toisen mielestä taas liikaa. Yhdistävä tekijä on, että he ottavat toisen ihmisen naaman yhdessä riepoteltavaksi.”

