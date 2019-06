Hoitajaliitto SuPer löysi uuden ongelman Rinteen hallituksen hoitajamitoituksesta: ”Jopa talonmies on saatettu lukea mukaan”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on löytänyt ongelman Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman sanavalinnasta koskien sitovaa 0,7:n hoitajamitoitusta.

”Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7. Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä. Tämä on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön. SuPer edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö”, SuPer toteaa tiedotteessaan.

”On tosiasia, että vanhustenhoidosta on paennut henkilökuntaa muille sektoreille huonojen työolojen ja heikon palkkauksen vuoksi. Alan epäkohtia täytyy korjata poistamalla kaikki tukityöt hoitajilta ja palkkaamalla niihin tehtäviin avustavaa henkilökuntaa. Jo nykyinen henkilöstömitoitus on virheellinen, koska koulutetun hoitohenkilökunnan työhön sisällytetään runsaasti muutakin kuin hoitotyötä”, SuPer vaatii.

”Olemme jo nyt tilanteessa, jossa potilas- ja asiakasturvallisuus sekä myös työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi. Siirtymäaikoihin ei missään nimessä ole varaa”, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kommentoi.

SuPerin mielestä hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonan euron panostus ei riitä 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen, vaan elokuun kehysriihessä rahoitusta tulee lisätä.

