Hoitajamitoitus: ”Kirjaus ei vastaa sitä, mitä SDP itse vaati välikysymyksessään”

Rinteen hallitusohjelman kirjaus hoitajamitoituksesta ei vastaa sdp:n oppositiossa esittämiä vaatimuksia, kritisoi oppositiopuolue perussuomalaisten lähihoitajataustainen kansanedustaja Sanna Antikainen.

Antikainen viittaa blogissaan Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tämänpäiväiseen huomioon. Liiton mukaan Rinteen hallituksen ohjelman sanavalinta koskien sitovaa 0,7:n hoitajamitoitusta on ongelmallinen.

LUE LISÄÄ: Hoitajaliitto SuPer löysi uuden ongelman Rinteen hallituksen hoitajamitoituksesta: ”Jopa talonmies on saatettu lukea mukaan”

”Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7. Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä”, SuPer kertoi maanantaina.

Väljä kirjaus ”on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön”, SuPer jatkoi.

”Tämä kirjaus ei vastaa sitä, mitä SDP muiden silloisten oppositiopuolueiden kanssa itse vaati helmikuun alussa jätetyssä välikysymyksessään. Silloin puhuttiin nimenomaan hoitajien määrästä”, kansanedustaja Antikainen kirjoittaa.

”Ongelma on nyt se, että hallitusohjelman kirjauksessa sivulla 147 puhutaan hoivahenkilöstöstä, ei hoitohenkilöstöstä. Tämä kirjaus mahdollistaa edelleen sen, että henkilöstömitoitukseen lasketaan sellaisia henkilöitä, joilla ei ole koulutusta varsinaiseen hoitotyöhön, eikä se myöskään ratkaise ongelmaa siltä osin, että hoitajat voisivat keskittyä hoitotyöhön, kun tukihenkilökuntaa edellytettäisiin palkattavan riittävä määrä. Tässä näyttää käyneen niin, että SDP ei edes yritä pitää vaalilupauksiaan, vaan vanhustenhoidon tason korjaaminen jää vain puheiden tasolle jo tässä kohtaa”, hän jatkaa.

Sdp:n ja muun opposition talven välikysymyksessä kysyttiin Sipilän hallitukselta, onko hallitus valmis antamaan pikaisesti esityksen siitä, että ”riittävä hoitajamitoitus kirjataan lakiin”.

SuPer katsoo lisäksi, että hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonan euron panostus ei riitä 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen.

”Kuntaliitto on arvioinut, että hoitajamitoituksen korjaaminen luvatulle 0,7 tasolle maksaisi 200 miljoonaa euroa. Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.), joka vielä helmikuussa oli vaatimassa hoitajamitoitusta heti, puhuukin nyt siirtymäajasta, vaikka monissa maakunnissa sote-resurssit eivät riitä tälläkään hetkellä”, Antikainen syyttää.

LUE LISÄÄ:

Milloin 0,7:n hoitajamitoitus tulee? Näin vastaa tuore ministeri Krista Kiuru

Näin uusi ministeri Krista Kiuru sanoi vasta 1.2.2019 – Kansanedustaja: ”Nyt on näytön paikka, hoitajamitoitus heti”