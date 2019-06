Painava lausunto PS-Nuorten toiminnasta: ”Tarkoitus levittää valkoisen väestön asemaa korostavaa etnonationalistista sanomaa”

Opetus- ja kulttuuriministeriössä pohditaan parhaillaan Perussuomalaisten Nuorten valtionavustusten kohtaloa. Ministeriö on nyt saanut asiaan lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetulta.

Uusi Suomi kertoi toukokuussa ministeriön tulleen jo siihen tulokseen, että edellytykset Perussuomalaisten Nuorten valtiontuen katkaisemiseen ja takaisin perimiseen ovat olemassa. Syynä pohdintaan on PS-Nuorten julkaisema loukkaava Twitter-päivitys, jota järjestö myöhemmin pahoitteli. PS-Nuoret poisti päivityksen sosiaalisesta mediasta julkisen keskustelun seurauksena. PS-Nuorten tviitissä kehotettiin äänestämään eurovaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”. Ohessa oli kuva tummaihoisesta perheestä.

LUE MYÖS: 115 000 euron potti pois PS-Nuorilta? – Ministeriö löysi perusteet, antoi deadlinen 10.6.2019

PS-Nuorilla oli eiliseen maanantaihin asti aikaa toimittaa vastaus asiassa ministeriöön. Opetus- ja kulttuuriministeriöön eilen maanantaina saapuneessa vastauksessa korostetaan, että järjestö on pahoitellut tviittiään ja poistanut sen. PS-Nuorten kantana on myös, ettei kyse ole järjestön kannasta, vaan järjestön varapuheenjohtaja Toni Jalosen erehdyksessä julkaisemasta päivityksestä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo lausunnossaan, että PS-Nuorten toiminta ”on siinä määrin vakavaa ja tummaihoisia henkilöitä kohtaan perustavan laatuista kunnioituksen puutetta osoittavaa, että kyse on tummaihoisen henkilön ihmisarvoa hänen alku peräänsä vuoksi loukkaavasta toiminnasta”.

”Valtuutettu katsoo, että mahdollisesti jo kannanotto itsessään, ja erityisesti yhdessä siihen liitettyjen kommenttien kanssa, luo tummaihoisia henkilöitä kohtaan vihamielisen, halventavan ja nöyryyttävän ilmapiirin. Tältä osin valtuutettu korostaa, että PS-Nuorten aktiivit, Helsingin Akateemisten Perussuomalaisten puheenjohtaja Nico Saramo ja PS-Nuorten Lapin piirin johtaja Johannes Sipola ovat päivityksen yhteydessä täsmentäneet sen sisältöä”, lausunnossa sanotaan. Tämän jälkeen lausunnossa tuodaan esiin Saramon ja Sipolan Twitter-kommentteja PS-Nuorten päivitykseen.

Näissä vastauksissa Sipola esimerkiksi sanoo, että tummaihoiset eivät ole eurooppalaisia ja että tummaihoisia suomalaisia ei ole. Saramo puolestaan toteaa, että eurooppalaiset ovat valkoisia.

LUE MYÖS: Jussi Halla-aho: ”Perussuomalaisten tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu – Nämä ihmiset ovat väärässä puolueessa”

”Kommentit osoittavat, että ainakin osan PS-Nuorten johtavassa asemassa toimivien henkilöiden kantana on, että päivityksellä on tarkoitus levittää valkoisen väestön asemaa korostavaa etnonationalistista sanomaa”, yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan on syytä huomioida, että päivitys on julkaistus Suomen toiseksi suurimman eduskuntapuolueen nuorisojärjestön viestintäkanavalla.

PS-Nuoret on kiistänyt, että tviitti olisi ollut järjestön kanta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kuitenkin lausuu:

”Yleisen elämönkokemuksen perusteella on selvää, että järjestön toimintana voidaan pitää ainakin sen johtohenkilöiden kannanottoja, joita he ovat antaneet julkaisemalla sisältöä järjestön viestintäkanavissa.”

LUE MYÖS: Nyt tuli PS-Nuorten vastaus ministeriölle: ”Emme hyväksy poliittista syrjintää kansallismielisiä kohtaan”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä sananvapaudellakaan ei voi suojata toimintaa, ”jonka tarkoituksena on pyrkiä tekemään ihmisoikeudet tyhjiksi” tai joka on suunnattu ihmisoikeuksien arvoja vastaan.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että PS-Nuorten toiminta on ollut selkeässä ristiriidassa nuorisolain kanssa. Valtiontuen peruste on juuri nuorisolaissa.Valtuutetun mukaan on myös viitteitä siitä, että PS-Nuorten toiminta kokonaisuudessaan ainakin osin pohjaa etnonationalistiseen ideologiaan, mikä niin ikään voi olla ongelmallista nuorisolain kannalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei eilen maanantaina päivätyssä lausunnossaan mainitse sitä, että PS-Nuoret on poistanut tviitin ja pahoitellut sitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä odotetaan vielä ratkaisua PS-Nuorten valtiontuesta. PS-Nuorille on täksi vuodeksi myönnetty 115 000 euron valtionavustus, josta on järjestölle maksettu jo puolet.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

LUE LISÄÄ:

Halla-aho PS-Nuoret-jupakasta: ”Emme aja rotuerottelupolitiikkaa – typeriä kommentteja”

PS-Nuorten johtohahmo ohjaisi ”ei-valkoiset” ulos maasta – Järjestö kieli keskellä suuta