”Antti Rinne hankki hallitussovun rahalla, jota ei ole” – Kokoomus ja perussuomalaiset syyttivät hallitusta vallanhimosta

Pääministeri Antti Rinne (sd) on ”hankkinut hallitussovun ja pääministerin tehtävän rahalla, jota ei ole”, syytti oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo eduskunnassa tiistaina.

Eduskunta kuuli istunnossa valtioneuvoston tiedonannon Rinteen hallituksen ohjelmasta. Suurimmat oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ryöpyttivät uutta hallitusta etenkin sen ohjelman talouspolitiikan perusteista, joita oppositio monien ekonomistien tavoin pitää kevyinä.

”Hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardilla käytännössä velkarahalla. Sen lisäksi hallitus yksityistää valtion omaisuutta 3 miljardilla eurolla”, Orpo totesi.

”Sen sijaan, että investoisitte nämä rahat täysimääräisesti osaamiseen kuten korkeakoulujen pääomittamiseen tai uuteen liikenneinfraan kuten nopeisiin raideyhteyksiin pääkaupungista itään, pohjoiseen ja länteen, laitatte rahat kulutukseen”, Orpo sanoi viitaten hallituksen niin sanottuihin kertaluonteisiin tulevaisuusinvestointeihin.

LUE MYÖS: EK syyttää hallitusta 600 miljoonan euron ”piilotetusta pommista” – Antti Rinne: ”Ei pidä paikkaansa”

Orpo jatkoi huomauttaen, että valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan hallitus leikkaa nämä panostukset kolmen vuoden päästä saavuttaakseen valtiontalouden tasapainon.

”Tämä ei ole kestävää taloudenpitoa eikä työnantajuutta esimerkiksi niiden tuhannen ammatillisen koulutuksen opettajan kannalta, joiden työt loppuvat, kun myyntitulot on käytetty”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa johtopäätös on selvä.

”Rinne on hankkinut hallitussovun ja pääministerin tehtävän rahalla, jota ei ole. Valtaan on pitänyt päästä hinnalla millä hyvänsä. Raha pitää tätä porukkaa kasassa. Kun käy ilmi, ettei rahoja olekaan, hallitusyhteistyökin vaikeutuu. Kokoomus ei tähän sakkiin sopinut, koska emme suostuneet suureen bluffiin”, Orpo väitti.

LUE MYÖS:

”Hallitusohjelman menettely on rumaa ja valheellista”

Ekonomisteilta heti tuomio: ”Täyttä utopiaa” – Näin Rinteen hallitusohjelma kiertää velanoton

Orpo sanoi löytäneensä Rinteen hallitusohjelmasta myös paljon hyvää.

”Ohjelmassa on paljon hyviä asioita, joita kokoomuskin olisi ollut valmis kirjaamaan hallitusohjelmaan, vielä paljon vahvemminkin. Ongelma on se, että ohjelmassa on 200 sivua hyviä asioita, mutta strateginen ote puuttuu. Hallitus tekee pieniä panostuksia sekä tulonsiirtoihin että palveluihin. Monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimellisiä, että todellista muutosta ei tapahdu.”

Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoi, että Rinteen hallituksen toiveiden tynnyriltä on pohja poissa.

”Rinteen vihervasemmistohallituksen ohjelma on karua luettavaa. Kaikille toivotaan ja lupaillaan kaikkea hyvää, mutta mistä rahat? Kuka tämän toiveiden tynnyrin maksaa? Hallituksella näyttää olevan tarkoitus vain elää velaksi ja myydä valtionomaisuutta”, hän sanoi.

Hänen mukaansa on kestämätöntä, että ”hallitusohjelman tavoitteet perustuvat suhdanteisiin ja vaativat lähes kahden prosentin vuotuisen talouskasvun sekä työllisyysasteen selvän nousun”.

Hallitusohjelman mukaan työllisyyden pitää nousta noin 60 000 hengellä hallituskauden loppuun mennessä, jotta julkinen talous tällöin olisi tasapainossa. Hallitusohjelman työllisyystoimia on kuitenkin pidetty lähinnä tavoitteina, ja todelliset toimet ovat työmarkkinajärjestöjen yhteistyön varassa.

”Hallituksen tavoittelemalle kuudenkymmenentuhannen työpaikan lisäykselle ei ole esitetty ohjelmassa mitään keinoja”, Tavio sanoi.

Orpon tavoin myös Tavio syytti hallituspuolueita ”vallanhimosta”.

”Vihervasemmistohallitus syntyi vastoin äänestäjien tahtoa – kiitos keskustan vallanhimon. Te hyvä hallitus, olette viemässä Suomea turmioon. Ja vielä vastoin kansan tahtoa, sillä kansa ei äänestänyt tällaista hallitusta minkä pääministeri Antti Rinne muodosti. Jätitte toiseksi suurimman puolueen perussuomalaiset ulos, mutta myös kolmanneksi suurimman puolueen kokoomuksen. Sen sijaan hyödynsitte keskustalaisten vallanhimoa”, Tavio syytti.

Perussuomalaiset esitti Rinteen hallitukselle epäluottamusta. Epäluottamusehdotuksen mukaan ”hallituksen esittämä hallitusohjelma jyrkentää kansan kahtiajakoa, lisää entisestään maahanmuuttajien etuisuuksia kantaväestön kustannuksella sekä jatkaa Suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden kaventamista harjoittamallaan ilmasto- ja EU-politiikalla, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta”.

Epäluottamusta esittää myös kokoomus, jonka perustelu kuuluu seuraavasti: ”hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta 2020-luvulla eikä kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta”.

LUE MYÖS:

SAK:n ekonomisti sivaltaa hallitusohjelman arvostelijoita: ”Harhaanjohtavaa”

Tuore valtiovarainministeri Mika Lintilä väläyttää rankkoja leikkauksia HS:ssa: ”Ilman tätä kirjausta hallitusta ei olisi”