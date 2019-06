Keskustan tuore piiskuri Mikko Kärnä: Hallitusohjelman kirjaus translain uudistamisesta on keskustalle omantunnonkysymys

Hallitusohjelman kirjaus translain uudistamisesta on keskustalle omantunnonkysymys, sanoo tuore ryhmäpiiskuri Mikko Kärnä Talouselämälle. Se tarkoittaa, että edustajat saisivat äänestää miten haluavat, ryhmän enemmistöstä piittaamatta.

”Jos on sovittu, että asia on omantunnonkysymys, niin sen mukaan mennään. Meillä on aika hyvä käsitys siitä, mitkä niitä ovat.”

Viina ja abortti?

”Alkoholi, transasiat ja muut seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Niissä on ehdottomasti kunnioitettava ihmisten vakaumusta”, Kärnä sanoi tiistaina Talouselämälle.

Hallitusohjelman kohdassa ”Oikeusvaltion kehittäminen” mainitaan koko joukko toimenpiteitä, jotka voi tulkita Kärnän mainitsemiksi ”transasioiksi”.

Ohjelman mukaan hallitus aikoo säätää ”itsemääräämisoikeutta kunnioittavan lain sukupuolen vahvistamisesta”. Lailla pitäisi poistaa vaatimus siitä, että sukupuolen korjauksen läpikäyvän henkilön on oltava lisääntymiskyvytön. Lisäksi ohjelmassa sanotaan, että ”lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta”.

Jälkimmäisen lauseen on arveltu merkitsevän jopa sitä, että kuka tahansa voi valita juridisen sukupuolensa vapaasti. Lauseen lopullinen merkitys selvinnee vasta lain valmistelun yhteydessä.

Edelleen hallitusohjelman säätää, että ”sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen”.

Ohjelman mukaan henkilötunnusten sukupuolisidonnaisuudesta sekä pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta luovutaan. Lopuksi vielä äitiys- ja isyyslait yhdistetään ”vanhemmuuslaiksi”.

Kysytään vielä varmuuden vuoksi uudelleen: onko translaki omantunnonkysymys?

”Kyllä minun arvioni mukaan se tulee olemaan. Se on hallitusohjelmaan kirjattu totta kai, mutta kyllä minä näen, että siinä täytyy ihmisten erilaisia vakaumuksia kunnioittaa. Se on ihan selvä”, Kärnä sanoo.

Kärnä ilmoittautui vapaaehtoiseksi keskustan eduskuntaryhmän piiskurin tehtävään, johon kuuluu ryhmätovereiden kurinpitoa keskustelun avulla. Piiskurin tehtävä on ollut keskustan eduskuntaryhmässä vuodesta 2013. Tehtävää ovat aiemmin hoitaneet Timo Korhonen ja Antti Kurvinen, joka valittiin viime viikolla keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Kärnä on ollut erittäin aktiivinen tiedotteiden lähettäjä ja sosiaalisen median aktiivi, jopa niin että jotkut ovat epäilleet hänen toimintansa järkevyyttä.

Viime vaalikaudella hän istui eduskunnassa Paavo Väyrysen varamiehenä, tietämättä milloin hän menettää paikkansa. Onko tilanne nyt erilainen, väheneekö tiedotetulva?

”Tiedotteita lähetetään silloin kun niille on tarvetta, totta kai. Se on ihan selvä juttu. Mutta ehkä tässä on profiilissa pientä pehmenemistä tapahtunut viime kauteen verrattuna”, Kärnä sanoo.

”Totta kai aktiivinen tahti jatkuu. Tällainen mä olen. Piiskurina minulta odotetaan varmaan räyhäkkää salikäyttäytymistä, jossa puolustan aktiivisesti keskustalaista linjaa.”

Lue laajempi Kärnän haastattelu Talouselämästä.