EK pettyi raskaasti: ”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä – Millä tämä kompensoidaan?”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on raskaasti pettynyt Antti Rinteen (sd) hallituksen linjaan perhevapaauudistuksesta.

”Hallituksen perhevapaauudistus ei paranna tasa-arvoa eikä perheiden hyvinvointiakaan”, EK:n sosiaali-, terveys- ja työvoima-asioiden johtaja Vesa Rantahalvari kritisoi Twitterissä.

LUE MYÖS: Nyt tuli rankka viesti: Enää ei auttaisi, vaikka Suomen kaikki 30-vuotiaat alkaisivat synnyttää kolmosia – Syntyvyyskatastrofin outo erikoispiirre erottaa Suomen muista maista

”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä”, Rantahalvari jatkaa viitaten perhevapaalla olevaan Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen kantaan.

”...kaikki uudistukset, joilla on negatiivisia työllisyysvaikutuksia, pitää kompensoida jollain toisilla reformeilla.” Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä, sanoo @OlliKarkkainen ja on oikeassa. Mikä on se toinen reformi, jolla tämä vaikutus kompensoidaan?

— Vesa Rantahalvari (@VRantahalvari) June 12, 2019