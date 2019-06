Myös kristillisdemokraatit haukkuvat hallituksen perhevapaasuunnitelman – Aivan eri syystä kuin EK

Elinkeinoelämän keskusliitto EK arvosteli keskiviikkona Rinteen hallituksen linjausta perhevapaauudistuksesta, koska uudistus ei suunnitelman mukaisena EK:n mukaan parantaisi työllisyyttä. Eduskunnassa hallituksen linjaa arvosteli myös kristillisdemokraatit, joskin tyystin eri syystä.

EK:n näkökulmasta hallituksen perhevapaalinjan ongelma on se, että uudistus pidentäisi ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden yhteenlaskettua kestoa usealla kuukaudella. Kun äitien osuus ei lyhentyisi, ei uudistus myöskään työntäisi heitä nykyistä aiemmin työelämään. Lue tarkemmin: EK pettyi raskaasti: ”Hallituksen perhevapaauudistus on työllisyyttä heikentävä – Millä tämä kompensoidaan?”

Kristillisdemokraateille ongelma on se, että hallituksen mallissa äideillä ja isillä olisi yhtä paljon heille kiintiöityjä vanhempainvapaakuukausia. Puheenjohtaja Sari Essayah (kd) hämmästeli sitä, että hallituksen riveistä on kerrottu, ”kuinka tämä nyt on perheystävällinen ja perheen näkökulmasta lähtevä uudistus, ja sitten täällä kerrotaan, että nyt on tulossa kiintiöt, ja yksi sanoo, että se on 6+6+6 [kuukautta], ja joku sanoo, että 5+5+5”.

”Elikkä millä tavalla tällainen kiintiömalli on perheitten näkökulmasta lähtevä uudistus? Kyllä kai perhe nyt parhaiten tietää sen, kuka kulloinkin lasta kotona on hoitamassa ja mikä sopii perhetilanteeseen, mikä sopii työelämään? Täytyy muistaa se, että eihän lasten hoito ole sellainen asia, joka rajoittuu siihen kahdeksan tunnin työpäivään, vaan se on koko vuorokauden ympäri olevaa 24/7-toimintaa, ja siinä mielessä se, että täältä käsin lähdetään nyt sitten ohjaamaan, kuka kulloinkin on siellä lasta hoitamassa, ei missään nimessä ole perheen näkökulmasta lähtevä uudistus”, Essayah lateli eduskunnassa.

”Mitä valinnanvapautta on kiintiömalli, jossa valtiovalta sanelee perheille, kuinka monta kuukautta kukakin saa perhevapaata käyttää”, jatkoi KD:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen.

Hän antoi hallituspuolueista keskustalle kiitosta siitä, että ”kotihoidon tukea ei romutettu vastoin muiden hallituspuolueiden tavoitteita”. Keskusta vaati hallitusneuvotteluissa, että kotihoidontukea ei saa lyhentää ja että ansiosidonnaisen perhevapaakauden isien osuuden pidentäminen ei saa vaikuttaa äitien osuuteen lyhentävästi.

