Porrastus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan? – Ministerit Harakka ja Pekonen vaikenevat

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja työministeri Timo Harakka (sd) eivät halua ottaa kantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastukseen.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus on ollut esillä, kun on keskusteltu työllisyyttä lisäävistä ehdotuksista. Uusi hallitus on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä pohtimaan keinoja työllisyyden kasvattamiseksi. LUE LISÄÄ: Meneekö ansiosidonnainen työttömyysturva uusiksi? Työnantajat porrastaisivat – nyt ay-puoli arvioi malleja

”Olen ajatellut, että on kohtuullista ja kohteliasta olla asettamatta etukäteen mitään vaatimuksia tai edes ehdotuksia siitä, mitä mieltä heidän pitäisi olla”, sanoo Harakka Luxemburgissa saapuessaan työ-, sosiaali- ja terveysministereiden kokoukseen.

Harakan mielestä työmarkkinajärjestöt saavat ”porukalla pohtia” työllistämisen kokonaisuutta.

Kokoukseen torstaina saapunut Pekonen on samalla linjalla.

”Toivon, että voidaan lähteä avoimesti miettimään ratkaisuehdotuksia eri osapuolten kanssa. Ei sanellen, vaan aidosti neuvotellen.”

Ministerit eivät ota myöskään kantaa työllisyysvaikutuksiin, joita työttömyysturvan porrastuksesta on esitetty.

”Tässä on erittäin tärkeää se, että työmarkkinaosapuolet löytävät yhteisen sävelen”, Harakka tähdentää.

