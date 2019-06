Talouslehti valitsi: ”Erkki Liikanen on paras” Euroopan keskuspankin johtoon

Arvostettu talouslehti The Economist kannattaa Suomen Pankin entistä pääjohtajaa Erkki Liikasta Euroopan keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi. Brittilehti tuo kantansa esiin pääkirjoituksessaan.

Lehden mukaan EKP:n väistyvä johtaja Mario Draghi on tehnyt hankalissa olosuhteissa loistavaa työtä ja pelastanut euron, vaikka hänen jälkeensä jääkin monia ongelmia. Hänen seuraajallaan täytyy olla kokemusta, asiantuntemusta, arvostelukykyä ja poliittista taitoa, The Economist toteaa.

Draghin seuraajan kaudella on odotettavissa uusi taantuma, uuden velkakriisin uhkakin on olemassa, Italian populistit leikkivät julkisella velallaan ja rahapolitiikka on yhä EKP:n keino luoda kasvua. Korot ovat kuitenkin jo valmiiksi lähellä nollaa.

”Teknisellä osaamisella on väliä. Korot ovat niin alhaalla, että pankin työkalupakkia täytyy kenties laajentaa luovasti. Poliittinen nenäkin on tärkeämpi kuin muissa suurissa keskuspankeissa”, Economist kirjoittaa.

”Erkki Liikasella, Suomen keskuspankin entisellä pomolla, on paras sekoitus ominaisuuksia tähän rooliin. Hän ei ole teknisesti niin vahva kuin osa muista ehdokkaista, mutta Philip Lane on äskettäin aloittanut EKP:n pääekonomistina – pankilta ei puutu talousälyä. Liikanen oli epätavanomaisten keinojen äänekäs puolestapuhuja. Hänen poliittiset kykynsä on testattu sekä komissaarina Brysselissä että valtiovarainministerinä Helsingissä”, lehti kirjoittaa.

”Draghi on muuttanut EKP:n, mutta 21 vuotta perustamisensa jälkeen pankin strategia ja kyvyt herättävät yhä epäilyksiä. Liikasen johdolla ne voitaisiin kenties viimein unohtaa.”

Kukaan ehdokkaista ei ole niin vahva kuin Draghi oli valituksi tullessaan vuonna 2011, EKP katsoo. Poliittinen osaaminen nostaa kuitenkin Liikasen kärkeen. Toisen vahvan suomalaisehdokkaan Olli Rehnin taakaksi katsotaan talouskuripolitiikan ajaminen EU-komissaarina.

The Economist muistuttaa, että EKP:n pääjohtajan pesti on yksi merkittävimmistä Euroopassa. EKP asettaa Euroopan ohjauskorot, valvoo pankkeja ja takaa euron, 19 valtion ja 341 miljoonan ihmisen käyttämän valuutan.

Euroopan poliittiset päättäjät kokoontuvat kesäkuun 20.-21. päivänä valitsemaan uusia johtajia Euroopan huippupaikoille, kuten EKP:n johtoon.

Aiemmin muun muassa pankkiekonomistit ovat arvioineet, että Liikanen on todennäköisin EKP:n seuraava pääjohtaja.