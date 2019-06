Mikko Kärnä hämmästyi Maria Ohisalon lausunnosta – Kertoo hallitusneuvotteluiden taustapaperin kirjauksesta

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kummastelee sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) lausuntoa jalkapannoista ja kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden teknisestä valvonnasta.

Ohisalo huomautti perjantaina Ylen haastattelussa, että hallitusohjelmaan ei ole kirjattu mitään nimenomaan jalkapantojen käytöstä tiettyjen turvapaikanhakijoiden valvonnassa, vaan yleisemmin teknisestä valvonnasta.

LUE LISÄÄ: Jalkapantoja ei tulekaan? – Sisäministeri Ylellä: Virheellinen tieto, on muitakin vaihtoehtoja

”Se voi käytännössä tarkoittaa muitakin tapoja, esimerkiksi puhelimeen perustuvaa seurantaa”, sisäministeri sanoi Ylellä.

Kärnä, joka istui hallitusneuvotteluiden Turvallinen oikeusvaltio -ryhmässä, kiistää ministerin tulkinnan.

”Ministeri ei itse ollut mukana ryhmässä, joka neuvotteli tämän kirjauksen hallitusohjelmaan. Kyseessä on kuitenkin nimenomaan jalkapantavalvonta. Asia on kirjattuna taloutta käsitteleviin taustapapereihin nimikkeellä ’jalkapannan käytön tehostaminen’. Ministeri ei voi muuttaa tätä omalla päätöksellään, vaan hallitusohjelmaa on noudatettava”, Kärnä sanoo tiedotteessa.

Kärnä kehottaa ministeri Ohisaloa käynnistämään asiaan liittyvän ulkomaalaislain muutoksen välittömästi.

”Kyseinen hallitusohjelmakirjaus on yksiselitteinen ja selkeä. Muutoksen tekemisestä on sovittu ja ministerin tulisi käynnistää muutos välittömästi. Ymmärrän toki, että asiassa saattaa olla ideologisesti vihreille nieleskeltävää, mutta tämä on nyt vain tehtävä sovitusti”, Kärnä sanoo.

LUE MYÖS:

Puhemies Matti Vanhanen jää sairauslomalle

Maailmanlaajuista romahdusta ennustava ekonomisti: ”Antti Rinteen hallitukselta hyvin vaarallinen kirjaus – hälytyskellojen pitäisi soida”

Kansanedustaja laski: Ruuhkamaksusta jopa 130 €/kk -lisälasku – ”Aikooko hallitus todella sallia?”

Sdp:n julistus ihmetyttää – Yrittäjä: ”Joutuisin purkamaan molempien nollatuntilaisten sopimukset”