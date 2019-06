Kansanedustaja puhui ”vieraslajeista” eduskunnassa – Poliisi neuvottelee valtakunnansyyttäjän kanssa

Poliisi neuvottelee ensi viikolla valtakunnansyyttäjänviraston kanssa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) vieraslajikannanotosta. Näin kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen Uudelle Suomelle.

Mäenpää mainitsi keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan tehostamisen yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan. Professori Martin Scheininin mielestä poliisin tulisi antaa asia syyttäjälle rikoslain kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan pykälän nojalla.

”Teosta on videotallenne ja eduskunnan pöytäkirja”, Scheinin huomauttaa Twitterissä.

Nyt tulee soveltaa PL 30 §. Teosta on videotallenne ja eduskunnan pöytäkirja. Poliisin tulee antaa asia syyttäjälle rikoslain 11:10 (kiihottaminen kansanryhmää vastaan) nojalla. Syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumusta syytteen nostamiselle. 2/2 — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) June 13, 2019

Mäenpään puheenvuoro täysistunnossa kuului näin:

”2015 syksyllä Suomeen tuli turvapaikanhakijoita sellaisista maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä, ja joissa uskonnon sisällä on useita haaroja, jolloin eivät keskenäänkään pysty siellä asumaan. 2015 tänne tuli noin 32 000 ihmistä, pääosin samasta uskontokunnasta, mutta hyvin monet heistä erilaisista uskonnon haaroista. Se tulee aiheuttamaan ongelmia. Jos viitsisitte katsoa tuon Seinäjoen arabikevät -dokumentin, se löytyy Yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan. Siinä hyvin selkeästi tulee ilmi, kun turvapaikanhakija kertoo, että osa heistä tuli tänne turistiksi, osa raiskaamaan. Tiedän jotain muutakin tuosta dokumentista, mutta kerron nyt vain sen, mitä tässä julkisesti sanon. Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. — Kiitoksia.”

Hätösen mukaan koko asia tuli poliisin tietoon vasta tänään perjantaina iltapäivällä.

”On syytä neuvotella asiasta valakunnansyyttäjänviraston kanssa”, Hätönen sanoo.

Hänen mukaansa poliisi ei omasta aloitteestaan vie asiaa eteenpäin, vaan kuulee valtakunnansyyttäjänviraston kannan asiaan.

Hätösen mukaan poliisille ei ole tullut rikosilmoitusta Mäenpään puheenvuorosta.

Tavallisimmin poliisi ottaa asian tutkittaakseen rikosilmoituksen myötä. Poliisi voi myös oma-aloitteisesti päättää esitutkinnan aloittamisesta. Hätönen toteaa, että toisaalta myös syyttäjä voi itsenäisesti päättää esitutkinnan aloittamisesta.

Hätösen mukaan on äärimmäisen harvinaista, että kansanedustajan eduskunnan täysistunnossa käyttämä puheenvuoro päätyisi poliisitutkintaan.

Professori Scheininin aloittamassa Twitter-keskustelussa tulee esiin myös se, että kansanedustajaa koskee parlamentaarinen immuniteetti.

”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut”, perustuslaissa sanotaan.

”Kansanedustajalla on laaja sananvapaus ja valtiopäivätoimissa lisäksi parlamentaarinen immuniteetti. Kumpikaan ei poista kansanryhmää vastaan kiihottamisen rangaistavuutta. Immuniteetti koskee menettelyä: syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumus syytteen nostamiselle”, Scheinin tviittaa.

Kansanedustajalla on laaja sananvapaus ja valtiopäivätoimissa lisäksi parlamentaarinen immuniteetti. Kumpikaan ei poista kansanryhmää vastaan kiihottamisen rangaistavuutta. Immuniteetti koskee menettelyä: syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumus syytteen nostamiselle — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) June 14, 2019

Helsingin Sanomien Nyt.fi kysyi tänään Mäenpäältä, mitä hän tarkoitti puheenvuoronsa vieraslajiosuudella.

”Ehkä mä nyt laitoin sen semmoiseksi herättäjäksi, että varmaan sen voi jokainen tulkita itse samalla tavalla tai sillä tavalla kuin haluaa”, Mäenpää sanoo lehdelle.

”Ehkä meidän siinä vaiheessa, kun otetaan tänne esimerkiksi turvanpaikanhakijoita tai pakolaisia, niin ehkä tulisi kiinnittää huomiota myös heidän uskonnolliseen taustaan. Itse näkisin, että meidän kannattaisi, jos otamme tänne pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, niin he olisivat kristittyjä”, Mäenpää myös sanoo haastattelussa.

