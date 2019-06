Elinkeinoministeri ja keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni on huolissaan puolueensa kannatustilanteesta.

”Kehno kan­na­tus huo­let­taa to­del­la. Pa­ha­nil­man­lin­nut ovat il­mes­ty­neet taas tai­vaan­ran­taan kaar­te­le­maan”, Kulmuni kirjoittaa keskustan äänenkannattajan Suomenmaan kolumnissaan.

”Kes­kus­tal­la on kaik­ki syyt käy­dä kan­san­liik­kee­nä läpi ke­vään vaa­li­tu­lok­set. Em­me saa­neet huo­noa tu­los­ta vain ker­ran, vaan kah­des­ti.”

”Ti­lan­ne on ni­mit­täin va­ka­va. Kol­mat­ta ker­taa kes­kus­ta ei sel­kä­sau­naa kes­tä”, Kulmuni varoittaa.

Tänä keväänä käytiin niin eduskunta- kuin eurovaalitkin. Keskusta lähti eduskuntavaalien rökäletappiostaan huolimatta lopulta Antti Rinteen (sd) johtamiin hallitusneuvotteluihin ja Rinteen hallituksen kakkospuolueeksi.

Kulmunilta odotetaan ratkaisua siitä, lähteekö hän tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta syyskuussa järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti eduskuntavaalituloksen jälkeen väistyvänsä johtopaikalta. Kulmuni on sanonut kertovansa asian lähempänä puoluekokousta.

Vahvasti kisaa harkitsee myös tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen. Uudelle Suomelle on kerrottu, että Kaikkosen ilmoitus kisaan lähdöstä on enää ajan kysymys. Kaikkonen on kertonut ilmoittavansa ratkaisunsa juhannukseen mennessä.

Eilen torstaina puheenjohtajakisaan houkuteltu Tytti Määttä ilmoitti, ettei kisaan lähde.