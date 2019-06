Professori ”vieraslajeista” puhuneen kansanedustajan asemasta: ”Persujen uskottavuus on nolla, jos he äänillään blokkaavat”

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori, aikaisemmin myös valtio-oikeuden professorina toiminut Martin Scheinin linjaa, että kansanedustajan syytteeseenpano valtiopäivätoimesta edellyttää eduskunnan suostumusta 5/6 enemmistöllä.

Scheininin kommentti liittyy kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) vieraslajikannanottoon. Mäenpää mainitsi keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan tehostamisen yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan.

Poliisi neuvottelee ensi viikolla valtakunnansyyttäjänviraston kanssa Mäenpään tilanteesta. Kansanedustajaa koskee kuitenkin parlamentaarinen immuniteetti.

”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut”, perustuslaissa sanotaan.

Scheininin mukaan immuniteetti ei kuitenkaan poista kansanryhmää vastaan kiihottamisen rangaistavuutta. Immuniteetti koskee hänen mukaansa menettelyä: syyttäjän tulee hakea eduskunnan suostumus syytteen nostamiselle

”Kysyjille: Kansanedustajan syytteeseenpano valtiopäivätoimesta edellyttää eduskunnan suostumusta 5/6 enemmistöllä. Persujen uskottavuus on nolla, jos he äänillään blokkaavat kansanedustajansa puolustautumisen riippumattoman tuomioistuimen edessä ja syyttömyysolettaman suojaamana”, Scheinin kommentoi Twitterissä.

Mäenpään puheenvuoro täysistunnossa kuului näin:

”2015 syksyllä Suomeen tuli turvapaikanhakijoita sellaisista maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä, ja joissa uskonnon sisällä on useita haaroja, jolloin eivät keskenäänkään pysty siellä asumaan. 2015 tänne tuli noin 32 000 ihmistä, pääosin samasta uskontokunnasta, mutta hyvin monet heistä erilaisista uskonnon haaroista. Se tulee aiheuttamaan ongelmia. Jos viitsisitte katsoa tuon Seinäjoen arabikevät -dokumentin, se löytyy Yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan. Siinä hyvin selkeästi tulee ilmi, kun turvapaikanhakija kertoo, että osa heistä tuli tänne turistiksi, osa raiskaamaan. Tiedän jotain muutakin tuosta dokumentista, mutta kerron nyt vain sen, mitä tässä julkisesti sanon. Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. — Kiitoksia.”

Helsingin Sanomien Nyt.fi kysyi perjantaina Mäenpäältä, mitä hän tarkoitti puheenvuoronsa vieraslajiosuudella.

”Ehkä mä nyt laitoin sen semmoiseksi herättäjäksi, että varmaan sen voi jokainen tulkita itse samalla tavalla tai sillä tavalla kuin haluaa”, Mäenpää sanoi lehdelle.