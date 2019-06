Maria Ohisalo on nyt vihreiden puheenjohtaja: ”Ilmastonmuutos pitää torjua niin, että kaikki pysyvät mukana”

Vihreiden puoluekokous valitsi lauantaina sisäministeri Maria Ohisalon puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Ohisalolle ei ollut vastaehdokkaita.

”Ilmastomuutoksen ja köyhyyden torjunta ovat politiikan tärkeimmät tehtävät. Ne eivät ole politiikan sivuhuomioita. Sen me vihreät olemme puolueena osoittaneet. Olemme tehneet niistä politiikan suuria kysymyksiä”, Ohisalo sanoi ensimmäisessä puheessaan puheenjohtajana.

Hän korosti, että ilmastomuutos on torjuttava niin, että ”kaikki pysyvät mukana”.

”Meidän politiikallemme on tilaus ja siihen uskotaan. Meillä on vain yksi maapallo, joka on häytystilassa, Meidän on tehtävä ne päätökset ja teot, jotka säilyttävät planeetan tuleville sukupolville, mikään vähempi ei riitä. Nuorten pitää voida luottaa siihen, että torjumme ilmastonmuutosta politiikalla tänään eikä vasta huomenna. Ilmastonmuutos pitää torjua niin, että kaikki pysyvät mukana. Laskua eivät saa maksaa ne, joilla on toimeentulon kanssa vaikeaa. Haluan rakentaa sellaista Suomea, jossa yhteiskunnan turvaverkko toimii.”

Ohisalon mukaan Suomella on nyt hallitus, jonka ohjelma tekee ilmastopolitiikan historiaa.

Köyhyystutkijana tunnettu Ohisalo huomautti puheessaan, että leipäjonojen Suomi ei ole hyvinvointivaltio.

”Köyhyys. Olen nähnyt sitä, olen kokenut sitä, olen tutkinut sitä. Hyvät ystävät, köyhyys voidaan poistaa. Leipäjonojen Suomi ei ole hyvinvointivaltio. Köyhyyden poistaminen on oikein ja se on fiksua.”

Ohisalo on uuden hallituksen sisäministeri. Hänen mukaansa se antaa mahdollisuuden edistää ihmisoikeuksia ja laajaan turvallisuuskäsitykseen pohjaavaa politiikkaa. Samalla Ohisalo korosti, että hänen politiikkaansa on turha vaikuttaa nettikiusaamisella tai uhkailulla.

”Haluan, että jokainen voi luottaa viranomaisiin. Että pienituloisimmankin ihmisen turvallisuus taataan. Että turvallisuus ei ole kiinni siitä, millaisia muureja on varaa ympärilleen rakentaa. Meidän tulee puolustaa ihmisoikeuksia, tehdä inhimillistä pakolaispolitiikkaa ja pitää huolta, että vihapuheen uhrit tulevat kuulluksi ja saavat oikeutta. Mä en pelkää sanoa sitä, mä en pelkää trolleja, mä en pelkää natseja”, Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa Suomen suurin sisäisen turvallisuuden uhka on syrjäytyminen, ja siksi sosiaalipolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa.

