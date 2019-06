”Sepäs olisi kumma maa, joka sanoisi, että aluettamme saa mielellään käyttää vihamielisiin tarkoituksiin” – Sauli Niinistö kommentoi väitettyä ”Venäjän myötäilyä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi hallitusohjelman paljon puhuttaneen turvallisuuspoliittisen kirjauksen olevan sanasta samaan sama kuin edellisen eduskunnan antamassa selonteossa. Hän ihmettelee lausuman herättämää keskustelua.

Hallitusohjelman kirjauksessa todetaan: ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan.” Hallitusohjelman kirjaus on huomioitu turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, ja Ilta-Sanomat kuvasi sitä pääkirjoituksessaan jopa ”Venäjän retoriikan myötäilyksi”. Lehti arvioi, että lause lienee kirjattu ohjelmaan Nato-pelkoisen Venäjän tyynnyttelemiseksi.

”Sepäs vasta olisi kumma maa, joka sanoisi, että aluettamme saa mielellään käyttää vihamielisiin tarkoituksiin. Lause on ymmärtääkseni sanasta sanaan viime eduskunnan antaman selonteon mukainenn. Kun viime eduskunta on ollut siitä yksimielinen, niin vähän kummastuttaa, mistä nyt oikein puhutaan”, Niinistö sanoi ennen Kultaranta-keskustelujen alkua pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Myös historioitsija Jukka Tarkka muistutti aikaisemmin viikolla kyseisen lauseen eri versioina kaikissa viime aikojen turvallisuuspoliittisissa dokumenteissa

Presidentti Niinistö kertoi tutustuneensa hallitusohjelmaan alustavasti jo ennen sen hyväksymistä.

”Siinä ei ole mitään uutta. Merkityksellinen se toki on. Sellainen se on, jonka kanssa on hyvä jatkaa”, hän kommentoi.

Globaalin rauhan kannalta keskeisintä on tällä hetkellä Niinistön mukaan se, että ”suuret toimijat pysyvät aloillaan”.

”Rauhan ylläpitämisessä olisi tärkeää saada Euroopan unionin ääni paremmin kuulumaan. EU, jos joku, tässä edustaa rauhan asiaa.”

Presidentin mukaan EU:n yhtenäisyyttä rikkovat parhaillaan brexit, rahapolitiikka ja maahanmuutto.

Kultaranta-keskustelut alkavat myöhemmin tänään kello 18 presidentti Niinistön ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin puheenvuoroilla ja keskustelulla Euroopan tulevaisuudesta.

Huomenna maanantaina käydään aamukeskustelu aiheesta ”Suomi – eurooppalaisen turvallisuuden tekijä?”. Iltapäivän päätöskeskustelussa kysytään: ”Politiikka murroksessa, kestääkö demokratia?”.

Seitsemättä kertaa järjestettävään tilaisuuteen on kutsuttu noin sata asiantuntijaa ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri tahoilta.