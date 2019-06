Osmo Soininvaara poliisin linjasta: ”Samalla logiikalla vihreä sähkö on laitonta Suomessa”

Vihreiden vaikuttaja Osmo Soininvaara ihmettelee blogissaan poliisin kommentteja koskien vihreiden ex-kansanedustaja Antero Vartian säätiötä.

Helsingin Sanomien mukaan Poliisihallitus saattaa vaatia Vartian Compensate-säätiöltä rahankeräysluvan hakemista.

LUE MYÖS: Professori arvostelee Suomen ilmastopolitiikkaa: ”Todellinen valmius tekoihin on hukassa”

Soininvaara toteaa, että poliisin mukaan säätiön toiminta ei ole kaupankäyntiä, vaan hyväntekeväisyyttä, koska maksaja ei saa itselleen mitään muuta kuin hyvän mielen. Poliisin tulkinnan mukaan Compensaten toiminta rinnastuu rahan keräämiseen vaikka lastensairaalan rakentamista varten, Soininvaara toteaa.

Soininvaaran mukaan tällä logiikalla esimerkiksi vihreä sähkö olisi laitonta Suomessa, mutta ei muualla maailmassa.

"Jos poliisi pitää tulkintansa voimassa, eduskunnan on muutettava rahankeruulakia. Tuon saman logiikan mukaan nimittäin sähköyhtiöt eivät saisi myydä vihreää sähköä, koska siinäkään ostaja ei saa itselleen mitään muuta kuin hyvän omantunnon. On vain abstraktisti rahoittamassa sitä, että verkkoon syötetään esimerkiksi tuulisähköä. Aivan identtinen asia sen kanssa, että maksaa puiden istutuksesta. Melkein kaikilla lentoyhtiöillä on nyt mahdollisuus maksaa päästöjen kompensaatiosta lentolipun yhteydessä. Ne olisivat siis kaikki laittomia – Suomessa, mutta eivät muualla", Soininvaara kirjoittaa.

"Poliisin tulkinta tekee kompensaation täysin mahdottomaksi – ei vain Vartian säätiön kohdalla vaan kaikkien muidenkin alalla toimivien kohdalla", Soininvaara pohtii.

LUE MYÖS: Antero Vartia avasi suunnitelmansa: Säätiö rakentaa päästökorvausjärjestelmää – Kompensaatiomaksu oston yhteydessä