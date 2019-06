Päivi Räsäsen Pride-kommentti ”häpeästä ja synnistä” kuohuttaa – Kirkko: ”Arkkipiispa on myös päätöksen takana”

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen kommentti Pride-kulkueesta ja kirkosta kuohuttaa ja herättää keskustelua sosiaalisessa mediassa.

”Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019:n virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Räsänen tviittaa.

Räsänen on liittänyt tviittinsä yhteyteen kuvan Raamatun tekstistä.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vastannut Twitterissä toisen henkilön tiedusteluun asiasta.

”Helsinki Priden tukijaksi lähtemisestä päätöksen on tehnyt Kirkkohallituksen johtoryhmä, arkkipiispa toki myös tämän päätöksen takana”, kirkko toteaa.

Päivi Räsänen on tunnettu seksuaalivähemmistöjä koskevista kannanotoistaan. Räsänen kritisoi seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtumaa myös vuosi sitten.

Räsänen esiintyi vuonna 2010 Ylen seksuaalivähemmistöjä koskevassa keskusteluillassa, minkä jälkeen seurasi joukkopako kirkosta Eroakirkosta.fi-sivustolla.

Myös keskustalainen kansanedustaja ja pappi Pekka Aittakumpu ottaa kantaa välillisesti Pride-kulkueeseen.

”Jos kirkko haluaa pysyä Raamatun perustalla, sillä on avioliittokysymyksessä vain yksi vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, eikä homoparien vihkiminen ole papille mahdollista. Näin on nyt. Toivottavasti myös tulevaisuudessa”, Aittakumpu tviittaa liittäen tviittiinsä tunnisteen ”Pride 2019”.

Keskusteluun Päivi Räsäsen linjasta ottaa kantaa muun muassa vihreä poliitikko Hannele Vestola.

”Tämä Räsäsen tviittaus alleviivaa paksulla tussilla sitä, miksi Prideä tarvitaan. Ei häpeälle, syyllisyydelle ja halveksunnalle, kyllä rakkaudelle, yhdenvertaisuudelle ja keskinäiselle kunnioitukselle. Rakennetaan, ei rikota”, Vestola vastaa Räsäselle.

Myös kirjailija Jari Tervo ottaa kantaa.

”Päivi, raamattu on tässä väärässä”, Tervo tviittaa.

Helsinki Pride järjestetään 24.6.–30.6.2019. Tapahtumaa järjestää Helsinki Pride -yhteisö ry.

Korjaus klo 11:40: Jutussa kerrottiin aluksi virheellisesti, että Räsänen olisi viitannut Vanhan testamentin kohtaan.