Antti Rinteen hallitus linjaa aktiivimallista: ”Muutosten valmistelu on käynnistetty”

Antti Rinteen (sd) hallitus on kirjannut lisäbudjettinsa pöytäkirjaan merkinnän aktiivimallista.

Pöytäkirjaan on merkitty sovituista asioista ja hankkeista, jotka sijoittuvat tuleville vuosille eivätkä siten ole mukana tätä vuotta koskevassa lisäbudjetissa.

”Hallitus on sitoutunut purkamaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Muutosten valmistelu on käynnistetty”, pöytäkirjassa sanotaan.

”Aktiivimallin osalta tilanne on se, että korvaavaa mallia ollaan työministeriön puolella tekemässä. Niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu, niin se poistetaan sitten kun siihen korvaava malli on saatu tilalle”, kommentoi valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) tiedotustilaisuudessa.

Yksi Rinteen sdp:n lupauksista on ollut, että aktiivimalli puretaan. Rinteen hallituksen alkutaipaleella on julkisuudessa keskusteltu siitä, miten pitkään tässä kestää ja mitkä nuo korvaavat toimet voisivat olla.

