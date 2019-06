”Erittäin raju malli, 400 miljoonan leikkaus, työttömyysturvasta ei jäisi kuin rippeet” – SAK tyrmää totaalisesti ansiosidonnaisen porrastuksen Ylellä

Työmarkkinakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tyrmää ykskantaan järjestöjä puhuttavan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen. Eloranta kertoi näkemyksistään Ylen Ykkösaamussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt, että työttömyysturvan kestoa lyhennettäisiin 50 päivällä 350 päivään ja 250 päivään. EK:n mallissa ansiosidonnaisen taso olisi aluksi hieman nykyistä korkeampi ja sitten se laskisi kolmen kuukauden välein kymmenellä prosentilla.

”Tämä EK:n malli on erittäin raju malli. Tämähän tarkoittaa sellaista 400 miljoonan euron leikkausta työttömyysturvaan, 20 prosenttia. Voi kuvitella, että puhutaan todella suurista leikkauksista sosiaaliturvaan, niin arvioitu työllisyysvaikutus, se on todellakin arvioitu, on siinä 10 000 työpaikan paikkeilla. Aika kovilla inhimillisillä kustannuksilla saadaan nämä työpaikat aikaiseksi, jos kaiken kaikkiaan saadaan. Täytyy muistaa, että meillä on takana viime hallituskaudelta työttömyysturvan lyhennys sadalla päivällä ja meillä on aktiivimalli, jotka molemmat ovat aika suuria leikkauksia, kustannusvaikutuksiltaan melkein 300 miljoonaa. Ja sitten jos vielä otettaisiin 400 miljoonaa päälle, niin työttömyysturvasta ei jäisi oikeastaan muuta kuin rippeet jäljelle. Kyllä me aika skeptisesti suhtaudutaan tähän”, Eloranta sanoi.

Uusi Suomi kertoi aiemmin kesäkuussa, että EK:n ohella Kuntatyönantajat sekä palkansaajapuolelta STTK ja Akava ovat valmiita keskustelemaan ansiosidonnaisen porrastuksesta.

Akava ja STTK selvittävät nyt omia malleja, miten porrastuksen voisi toteuttaa, joten EK:n mallin taakse ne eivät suoraan asetu.

Eloranta vertasi tuolloin porrastusta aktiivimalliin.

”Kuten aktiivimallista nyt nähtiin, niin pelkkä etuuksien leikkaaminen ei vie ihmisiä työmarkkinoille. Meidän mielestämme tämä linja on nyt kuljettu loppuun ja siksi aktiivimallistakin pitäisi päästä eroon”, Eloranta sanoi Uudelle Suomelle.

Työttömyysturvakeskustelussa on kyse työllisyysasteen nostosta, johon Antti Rinteen (sd) hallitus on pyytänyt ehdotuksia työmarkkinaosapuolilta. Työmarkkinajärjestöt kokoontuvatkin tänään keskiviikkona seminaariin pohtimaan keinoja luoda uusia työpaikkoja Suomeen.

”Talouden pohja on rakennettu aika optimistisen näkemyksen varaan ja menoja lisätään. Ja jos näin ei tapahdukaan [työllisyysaste ei nouse], niin mitä ovat ne korjaavat toimet? Silloin herkästi toimet ovat joko menoleikkauksia, veronkiristyksiä tai velkaantumista – kaikki kolme sellaisia asioita, jotka eivät ole toivottavia. Taas tullaan siihen samaan asiaan, että työllisyyden nostossa onnistuminen on ainoa tapa välttää ikävät ratkaisut”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi Ykkösaamussa.

