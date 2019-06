Kysymys Rinteen hallituksen kannasta terroristijärjestö Isisin toiminnassa mukana olleiden aikuisten palauttamisessa Suomeen herättää keskustelua hallituspuolueissa. Hallituspuolue keskustan hallintovaliokunnan jäsenet linjasivat eilen tiistaina, etteivät hyväksy niin sanottujen Isis-naisten tuomista takaisin Suomeen.

”Nämä nai­set ovat läh­te­neet va­paa­eh­toi­ses­ti ISIS:n ka­li­faat­tiin ja osal­lis­tu­neet mah­dol­li­ses­ti hir­mu­te­koi­hin siel­lä. He muo­dos­tai­si­vat tän­ne pääs­tes­sään mah­dol­li­sen tur­val­li­suu­su­han, em­me­kä voi hy­väk­syä täl­lai­sen ris­kin ot­ta­mis­ta. Suo­men val­ti­on ei tule mie­les­täm­me ha­kea näi­tä nai­sia ta­kai­sin”, sanovat keskustalaiset Mikko Kärnä, Hanna Huttunen ja Joonas Könttä kannanotossaan.

Hallituskumppani rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ihmettelee keskustalaisten kannanottoa ja pitää sitä erikoisena ja harkitsemattomana.

”He muodostivat kannan kuulematta asiantuntijoita ilman, että asiaa on varsinaisesti käsitelty. Tämä on vaikea asia, johon ei ole yksiselitteisesti ainoata yhtä ja oikeaa ratkaisua. Kyllä vastuullisen hallituspuolueen pitäisi tässä suhteessa antaa omille ministereilleen ja hallitukselle työrauha perehtyä tähän kysymykseen. Mielestäni se oli harkitsematon ulostulo”, Adlercreutz sanoo Uudelle Suomelle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on sanonut Ylen uutisille, ettei Suomessa vielä tiedetä, mitä Isis-leireillä olevien kanssa tehdään. Ohisalon mukaan tilanne on erittäin vaikea ratkaista. Suomella on hänen mukaansa oma vastuunsa etenkin suomalaisista lapsista, mutta hän ymmärtää myös joidenkin kansalaisten vastustuksen Isis-leirillä olevien vastaanottamista kohtaan.

”Yhtäältä tässä on näiden ihmisten ihmisoikeudet ja turvallisuus, mutta samaan aikaan tosi paljon riskejä. Ajattelen, että lasten oikeuksien täytyy kaikissa tilanteissa toteutua. Se edellä mennään, että lapset ovat turvassa”, Ohisalo sanoi.

Adlercreutz ei ota kantaa siihen, millainen aikataulu asian ratkaisemisella on.

”Tämähän on paitsi humanitäärinen, myös turvallisuuskysymys, tähän liittyy kansainvälisen oikeuden kysymyksiä, oikeusvaltiokysymyksiä. Tässä on niin kauhean monta eri asiaa. Minusta tuntuu, että meistä kukaan ei tunne tätä asiaa kovin hyvin, siihen perehdytään nyt ministeritasolla. Ei kannata etupainotteisesti tehdä kovin tiukkoja linjauksia”, hän sanoo.

