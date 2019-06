Arkkipiispa vastaa Päivi Räsäselle: ”Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan”

Arkkipiispa Tapio Luoma vastaa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Päivi Räsäselle.

Räsänen kirjoitti arkkipiispalle avoimen kirjeen huolestaan, kun kirkko on tukemassa seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtumaa.

”Osallistumisesta Pride-tapahtumaan on päättänyt kirkkohallituksen johtoryhmä sen jälkeen, kun sitä on kutsuttu mukaan. Ennen päätöstä minua on informoitu ja kysytty näkemystäni. Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan”, arkkipiispa kertoo tiedotteessaan.

”Kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille. Piispainkokous on todennut avioliittoselonteossaan vuonna 2016, että kirkko on kaikkia varten ja että samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan. Tätä periaatetta päätöksellä on haluttu toteuttaa”, arkkipiispa jatkaa.

”Kirkkoomme kohdistuu monenlaisia odotuksia, joista jotkut toteutuvat, joissakin petytään. Niiden valossa on tärkeä muistaa, että kirkko ei ole koskaan täydellinen, koska se koostuu meistä epätäydellisistä ihmisistä. Vikoineen ja puutteineenkin se on yhteisö, jossa me syntiset turvaudumme Jumalan armoon ja rakkauteen”, arkkipiispa linjaa.

