Raju reaktio PS-Nuorten 115 000 €:n potin peruuttamiseen: ”Annika Saarikko aloitti ennennäkemättömän syrjinnän”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo järkyttyneensä opetus ja kulttuuriministeriön päätöksestä lopettaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n vuoden 2019 avustuksen maksaminen. Lisäksi ministeriö perii takaisin avustuksesta jo maksetun osuuden.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

”Valtaan päässyt vihervasemmistohallitus ja sen kulttuuriministeri Annika Saarikko ovat aloittaneet ennennäkemättömän poliittiseen mielipiteeseen perustuvan syrjinnän”, Tavio kommentoi tiedotteessaan.

Hän pitää tuen perumisen syytä näennäisenä.

”Tällainen mielivalta ja Suomen suurimman oppositiopuolueen nuorisojärjestöön kohdistuva syrjintä on täysin tuomittavaa demokratian ja oikeusvaltion vastaisena. Vastaavaa on nähty tapahtuvan esimerkiksi Venäjällä oppositiossa oleviin nuorisojärjestöihin, jolloin myös valtamedian lehdistö on asettunut valtaapitävien puolelle.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vastaa Taviolle Twitterissä huomauttamalla, että kyseessä on virkamiesten, ei ministerin tekemä päätös.

”Tämän tason päätökset tekee virkamiehet, ei ministerit. Ja prosessissa oli käynnissä jo ennen nykyisen hallituksen ja ministereiden nimittämistä. Mutta ei anneta näidenkään faktojen häiritä.” Lue lisää: Perussuomalaisten nuorten 115 000 €:n valtionavustus nyt vaarassa loukkaavan tviitin takia – Ministeriö: ”Harkitsemme toimia”

Ja tämän tason päätökset tekee virkamiehet, ei ministerit.

Ja prosessissa oli käynnissä jo ennen nykyisen hallituksen ja ministereiden nimittämistä.

Mutta ei anneta näidenkään faktojen häiritä. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) June 19, 2019

Avustuksen peruuttaminen liittyy PS-Nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistuun kuvaan tummaihoisesta perheestä, jonka saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

”Ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”, ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan Esko Ranto sanoo.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa.

