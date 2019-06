Näkökulma: Halla-aho vastaan muut: sehän sopii persuille

Minulla oli kunnia tänä vuonna osallistua tasavallan presidentin isännöimiin Kultaranta-keskusteluihin. Julkisissa keskusteluissa pisti korvaan asetelma, joka tunki esiin siellä täällä: Jussi Halla-aho vastaan muut.

Keskustelijat maalasivat kuvaa, että demokratia on kriisissä kansallismielisten nousun takia. On vastuulliset vanhat puolueet ja vastuuttomat kansallismieliset populistit. Halla-aho pääsi sanomaan, että populistit ovat tulleet jäädäkseen, siihen kannattaisi Suomessakin tottua.

Väistämättä tulee mieleen, että demokratia ei kummoisessa kriisissä ole, mutta perinteiset puolueet ovat.

Hieman erikoisena johtopäätöksenä kansallismielisten noususta tykit suunnataan kansallismielisten populistien kuten Halla-ahon suuntaan. Yhä uudestaan ja uudestaan. Sehän heille sopii.

Perussuomalaiset on tällä hetkellä selvästi Suomen suurin puolue. Hyökkäykset sitä kohtaan vain tiivistävät sen kannattajien rivejä. Eduskuntavaaleissa 17,5 prosenttia äänistä saanut, oppositioon jätetty puolue saa hyvää vetoapua kilpailijoiltaan.

Lue myös: Alma-gallup: Jussi Halla-ahon perussuomalaiset karkasi kilpailijoilta

PS:n isoimman puolueen aseman pohjalla on tietysti se, että se on maahanmuuttokriittisin. Tähän kuuluvat kansanedustajatasonkin rasistiset möläytykset. Mutta on siinä paljon muutakin.

Se, että SDP ei halunnut oikeasti edes harkita hallitusta, jossa persut olisi mukana, nostaa persujen kannatusta. Se, että kansanrintamahallitus aikoo nostaa autolla ajavan ja sähköllä lämmittävän kansalaisen kustannuksia, nostaa persujen kannatusta. Se, että persut on onnistunut esiintymään suomalaisen teollisuuden puolestapuhujana, on tehnyt siitä Suomen suurimman työväenpuolueen ja ison yrittäjäpuolueen.

Kesäkuun lopun puoluekokouksessa PS aikoo nostaa uudestaan pöydälle kiistellyn jätevesiasetuksen - sillä isketään jälleen keskustaa. Ja maahanmuuttoasioilla isketään kansanrintamahallitusta.

Kultarannassa puhuttiin myös siitä, että populistipuolueita voi hallita vain nostamalla ne valtaan, jolloin niiden kannatus kääntyy alamäkeen. Tästä vallan ja kannatuksen syy-yhteydestäkään Halla-aho ei ollut samaa mieltä.

Vaikka seuraaviin vaaleihin onkin vielä pitkä matka, näillä nykyisillä kannatuskehityksillä voi perussuomalaiset olla paalupaikalla hallituksen muodostajaksi. Porvaripuolelta löytää varmasti kumppaneita hallitukseen.

Silloin nähtäisiin, kestävätkö perussuomalaiset kannattajat mukana hallitusvastuussa. Juha Sipilän hallitukseen mukaan menoa eivät kestäneet, mutta silloin myös kannattajakunta oli jonkin verran erilainen.

Seuraavia vaaleja odotellessa perussuomalaiset voivat käyttää suurimman oppositiopuolueen ja suurimman gallupkannatuksen tuomaa asemaansa sillä, että hallituspuolueet, etenkin keskusta ja sdp, joutuvat kuuntelemaan sitä herkällä korvalla.

Alma Median uusimman kannatuskyselyn perusteella näyttää, että kansanrintamahallituksen hallitusohjelma ei suuresti miellyttäisi, hallituksessa mukana olevien joukoissa, kuin vihreiden äänestäjiä. Siksi keskustan ja SDP:n pitää olla tarkkana, ettei kannatusta valu yhä enemmän perussuomalaisiin.

Kirjoittaja on Iltalehden toimittaja.