Kansanedustajan puheet ”vieraslajeista” – Poliisi: Syyttäjä nimetty, harkinta käynnissä

Helsingin poliisi harkitsee parhaillaan, käynnistetäänkö esitutkinta kansanedustaja Juha Mäenpään puheenvuorosta eduskunnassa. Näin kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen Uudelle Suomelle.

Hätösen mukaan valtakunnansyyttäjänvirasto on nyt nimittänyt tapaukselle syyttäjän.

”Nyt on harkinta käynnissä esitutkinnan aloittamisesta. Poliisi tekee päätöksen [esitutkinnan käynnistämisestä], mutta se tehdään yhteistyössä syyttäjän kanssa”, Hätönen kertoo.

Poliisi harkitsee parhaillaan siis sitä, onko syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Hätönen huomauttaa, että tapauksessa on ”erityisiä asianhaaroja”, jotka poliisi ottaa huomioon harkinnassaan. Nämä ovat ensinnäkin kansanedustajan nauttima parlamentaarinen immuniteetti sekä toisekseen se, että Mäenpää esitti puheenvuoronsa oppositiopuolueen kansanedustajana, kritiikkinä hallitusohjelmalle.

Mäenpää mainitsi aiemmin kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan tehostamisen yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan.

Mäenpään puheenvuoro täysistunnossa kuului näin:

”2015 syksyllä Suomeen tuli turvapaikanhakijoita sellaisista maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä, ja joissa uskonnon sisällä on useita haaroja, jolloin eivät keskenäänkään pysty siellä asumaan. 2015 tänne tuli noin 32 000 ihmistä, pääosin samasta uskontokunnasta, mutta hyvin monet heistä erilaisista uskonnon haaroista. Se tulee aiheuttamaan ongelmia. Jos viitsisitte katsoa tuon Seinäjoen arabikevät -dokumentin, se löytyy Yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan. Siinä hyvin selkeästi tulee ilmi, kun turvapaikanhakija kertoo, että osa heistä tuli tänne turistiksi, osa raiskaamaan. Tiedän jotain muutakin tuosta dokumentista, mutta kerron nyt vain sen, mitä tässä julkisesti sanon. Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. — Kiitoksia.”

Kansanedustajalla on parlamentaarinen immuniteetti.

”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut”, perustuslaissa sanotaan.

Kansanedustajan syytteeseenpano valtiopäivätoimesta edellyttää siis eduskunnan suostumusta 5/6 enemmistöllä. Syyttäjän on haettava eduskunnan suostumus syyttämiselle.

Olisi äärimmäisen harvinaista, että kansanedustajan eduskuntapuheesta seuraisi poliisitutkinta.

