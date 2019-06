Uusi syytös hidastelusta ja bluffista – Ministeri Krista Kiuru: 0,7:n hoitajamitoituksen valmistelu on jo käynnissä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoo Uudelle Suomelle, että sekä koko vanhuspalvelulain uudistus että hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on jo valmistelussa. Hallitusohjelmassa linjataan, että lakiin tuodaan 0,7:n hoitajamitoitus.

Kiuru sanoi eilen keskiviikkona Huomenta Suomessa, että ministeriön tekemä lakiesitys edellyttää lausuntokierrosta, jota ei kesäkaudella voi tehdä. Sen sijaan eduskunnassa kansanedustajan tai useamman ryhmän tekemä lakialoite ei edellytä lausuntokierroksen järjestämistä. LUE LISÄÄ: Ministeri Krista Kiuru MTV:llä: Tässä on 0,7:n hoitajamitoituksen aikataulu – ”Eduskunnassa voitaisiin edetä nopeasti”

Sosiaali- ja terveysasioissa profiloitunut oppositiokansanedustaja Arja Juvonen (ps) syyttää nyt Kiurua hidastelusta ja bluffaamisesta.

”Ministerillä on valta itse omasta aloitteesta ja niin halutessaan antaa heti ripeä päätös hoitajamitoituslain esivalmistelun aloittamisesta. Ministerin oma aloite käynnistää lain esivalmistelun, joka tehdään joko virkamiestyönä tai valmisteluelimessä”, Juvonen kirjoittaa blogissaan.

Vanhuspalvelulain uudistustyön valmistelu kuitenkin aloitettiin jo edellisen perhe- ja peruspalveluministerin Annika Saarikon (kesk) aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa laajan työryhmän valmistelemaan ”uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen” eli muun muassa vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen. Tämä sama työryhmä jatkaa edelleen työtään.

”Kyllä valmistelu on käynnissä. Se aloitettiin jo vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen osalta ministeri Saarikon aikana ja sitä jatketaan samalla kokoonpanolla myös tämän hallituskauden aikana, että saadaan koko vanhuspalvelulaki uudistettua. Sen tärkeä osa on se, millä tavalla tämä mitoitus säädetään lakiin ja tältä osin myös sen valmistelu on jo aloitettu. Se vaatii sekä virka- että asiantuntijavalmistelua ja nämä valmistelut on käynnistetty”, Kiuru sanoo Uudelle Suomelle.

”Vanhusten hoidon kuntoon laittaminen ei ole pelkästään tämän [hoitajamitoituksen] kuntoon laittamista, vaan se on isompi uudistus, jossa pitää ottaa myös monenlaisia muita ongelmia käsittelyyn. Mutta tämä mitoitus tulee olemaan tärkein signaali sille, että vanhusten hoivaa voidaan tehdä kunnianpalautus. Olen erityisen huolissani siitä, mistä tämän alan tulevat tekijät löydetään, jos ei tule sellaista tunnetta, että nämä asiat saadaan lopulta kuntoon. Sen takia hoitajamitoituksen säätäminen lakiin mahdollisimman nopeasti, niin nopeasti kuin se vain on mahdollista, on tärkein yksittäinen signaali”, Kiuru sanoo.

