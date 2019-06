Kansanedustaja avautuu Suomen alkoholipykälistä: ”Absurdia – yritämme estää kotimaisia firmoja menestymästä”

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen haluaisi jatkaa alkoholilainsäädännön vapauttamista. Antti Rinteen (sd) hallitus on kuitenkin korottamassa alkoholiveroa.

Pelkonen haluaisi avata uudelleen alkoholilain, jota uudistettiin viime hallituskaudella.

LUE MYÖS: ”Tämä on esimerkki sääntö-Suomesta” – Viinibaarin avaava K-kauppias löysi erikoisuuden alkoholilaeista

”Markkinoinnin osalta meidän täytyy kumota nykyiset absurdit somesäännökset, joissa toimija on velvoitettu poistamaan hallitsemiltaan sivuilta kuluttajien kirjoittamat kehut tuotteista, mutta haukut saa jättää. Myös väkevien mainontakielto on nykymuodossaan ongelmallinen. On absurdia, jos yritämme estää kotimaisia firmoja menestymästä. Esimerkiksi Arctic Brands Groupin Arctic Blue Gin on kerännyt viime aikoina kosolti kansainvälisiä voittoja ja saanut positiivista huomiota. Yritys on kuitenkin saanut Valviralta kansainvälisille markkinoille suuntautuvasta some-viestintäkampanjasta pyyhkeitä. Mikään ei vie tehokkaammin yrityksiä pois Suomesta, kuin tällainen yrittämistä vaikeuttava niuhottaminen”, Pelkonen kirjoittaa blogissaan.

Pelkosen mielestä Suomen kannattaisi katsoa, mitä esimerkiksi alkoholiveroa korottanut Viro on tehnyt.

”Jos Rinteen hallitus aikoo toteuttaa suunnittelemansa alkoholiveron korotuksen, on selvää, että matkustajatuonti kasvaa entisestään ja Suomelta jää saamatta verotuloja. Viro on huomannut virheensä ja päätti alentaa alkoholiverotustaan. Samoin Latvia”, Pelkonen kirjoittaa.

LUE MYÖS: Uusi alkoholilaki ei räjäyttänyt kulutusta: Odotettiin 40 % halvempaa olutta ja lonkeroa, mutta toisin kävi